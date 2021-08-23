Коронавирус в Томске 23 августа 2021 года: за сутки выявлено 109 случаев заражения

За сегодняшние сутки зараженных коронавирусом томичей выявлено меньше по сравнению с их количеством 22 августа: 109 против 111. Не намного, но все же число заболевших день ото дня снижается. Фото: Ксения Высотина

На 23 июля в Томской области общее число заболевших составило 39 939 человек. За сутки было выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 38 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 443, число умерших – 535 (+3 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93.

В коечном фонде свободно 32,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,7.

Поисковик расскажет томичам о пунктах вакцинации

Поисковая система 2ГИС содержит теперь 7000 пунктов вакцинации от коронавируса, в числе которых есть томские, сообщает региональный оперштаб на своей странице ВКонтакте. У нас их на данный момент насчитывается более 30.

- В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек была выше июльской, - отметили в облздраве.

В 2ГИС в настоящий момент можно найти 30 прививочных пунктов, где можно вакцинироваться от коронавируса. Фото: Ксения Высотина

Уточним, сервис 2ГИС показывает пункты, которые размещаются в медучреждениях, торговых и многофункциональных центрах, в библиотеках, на крупных предприятиях. Для того, чтобы найти ближайшие адреса, необходимо ввести в поисковой строке «вакцинация».

«Маршрут здоровья» на ходу

Начиная с сегодняшнего дня, 23 августа, по 27 августа включительно, специалисты автополиклиники «Маршрут здоровья» работают в Молчановском районе Томской области, сообщил в понедельник областной департамент здравоохранения.

Уточняется: сельские жители смогут бесплатно пройти в передвижных амбулаториях маммографию, флюорографию, сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний.

Добавляется: в рамках поездки специалисты территориального Центра медицины катастроф обучат оказанию первой помощи представителей домовых хозяйств, работников ФАПов, сотрудников школ, администрации, сотрудников районного ГИБДД и диспетчерских служб.

Пять дней - с 23 по 27 августа - "Маршрут здоровья" отработает в Молчановском районе Томской области. Фото: сайт администрации региона.

- За 5 дней раннюю диагностику факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, заболеваний органов дыхания пройдут жители сел Могочино, Суйга, Сулзат и Сарафановка, - отмечает Наталия Метелева, замначальника облздрава. - Теперь в рамках «Маршрута здоровья» мобильная медицинская бригада сможет поставить прививку от новой коронавирусной инфекции всем желающим. Спустя три недели медики повторно приедут на село для завершения иммунизации.