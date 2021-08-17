Ни доехать, ни прожить: пенсионеры пожаловались Новым людям на невыносимую жизнь в деревнях Томской области

«Кто пожил в Сибири – тот знает, что такое жизнь»

Мелания Георгиевна Солодилова родилась в Харькове в далеком 1935 году. В Сибирь приехала после войны, когда ее отцу – инженеру – предложили поставить электростанцию в Томске-7.

«В пятьдесят третьем году его вызвали и сказали: Георгий Кирилыч, не хотите еще раз станцию построить? А где? В Томске-семь! – вспоминает Мелания Георгиевна. - Он поехал и нас взял с собой. И вот мы с пятьдесят третьего года живем здесь, в Сибири».

Солодилова закончила 10 классов школы и до пенсии работала дамским мастером в парикмахерской. Последние 35 лет каждую весну она вместе с детьми и внуком Альбертом приезжает в Красноигловск. В окружении высаженных яблоней, слив и груш Мелания Георгиевна смотрит на Обь – и вспоминает свое детство, которое выдалось нелегким из-за годов оккупации.

В Красноигловске сегодня порядка 60 дворов. Большинство жителей – пенсионеры. Казалось бы, свежий воздух, река – благодать! Вот только в деревне нет ни электричества, ни сотовой связи, а с отменой рейсов «Зари» Красноигловск, как и многие другие поселения, фактически оказался отрезан от цивилизации.

В экстренной ситуации – если, к примеру, прихватит хворь – приходится всеми возможными способами эвакуировать человека поближе к соседней деревне и там надеяться на приезд скорой. Прецеденты уже были: к счастью, все обошлось.

«Сосед полез ветку пилить и упал – лестница подломилась. Сломал тазобедренный сустав. Он неходячий, в лежку лежит. Давай звонить. А его транспортировать никак – в лодку не погрузить, в машину тоже. Только скорая, реанимация. С горем пополам притащили на веревке «скорую». После этого случая человек получил инвалидность», – рассказывает Альберт Березин, внук Мелании Георгиевны.

Альберт месяцами писал письма во все инстанции. В итоге сторонники партии «Новые люди» и депутат Томского района Екатерина Радионова стали первыми, кто за много лет взялся за решение проблем Красноигловска и окрестных поселений.

«Люди просят возобновить движение маломерного речного транспорта, нашей «Зари». Чтобы она ходила не только сюда, в Красноигловск, но и в Нагорный Иштан, в Козюлино, Попадейкино, - рассказала «Комсомолке» Екатерина Радионова. - Будем объединять людей, писать петицию, собирать подписи». По словам народной избранницы, петицию за восстановление речного сообщения направят в администрацию региона и вручат губернатору Томской области.