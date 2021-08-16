Томская студентка прошлась по городу в нижнем белье, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия

Анастасия прошлась по ночному городу в нижнем белье для того, чтобы создать фотопроект, посвященный проблеме насилия над женщинами из-за их внешнего вида. Фото: Ксения Высотина

В наше время многие женщины выходят на демонстрации, создают проекты и акции в защиту собственных прав. Томск не исключение. Неделю назад во многих СМИ стали появляться заголовки «Томичка прошлась в белье по городу для привлечения внимания к проблеме насилия». Многие сразу же осудили героиню такого поступка и посчитали ее просто неадекватной, но кто-то все-таки поддержал.

Автором такого необычного проекта оказалась Анастасия Карпова, 21-летняя студентка, приезжая из Алтайского края. В своих социальных сетях она поднимает острые темы, связанные с гендерным неравенством, а также преподает английский язык. Анастасия прошлась по ночному городу в нижнем белье для того, чтобы создать фотопроект, посвященный проблеме насилия над женщинами из-за их внешнего вида.

Чтобы сделать нужные кадры, студентка прогулялась по главной улице Томска в непривычной для этого одежде. В интервью «КП-Томск» Анастасия рассказала о своем проекте, как он создавался и с какими трудностями она столкнулась после огласки.

Как тебе пришла идея создавать такие проекты?

Раньше я сама осуждала многие вещи. Накладывала стереотипы, говорила, что это плохо, но не задавала себе вопрос: «Почему это плохо?».

Также два года назад я прочитала книгу Ницше «К генеалогии морали». Там рассказывается, что мораль – это такое недостижимое понятие, что есть хорошо, что плохо. После прочтения я переосмыслила многое.

До этого я вела свой блог в инстаграме, и когда начала изучать проблемы гендерного неравенства, решила, что можно показать это через фотографию.

Анастасия в своих соцсетях поднимает острые темы, связанные с гендерным неравенством, а также преподает английский язык. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что тебя подтолкнуло пройтись по Томску в нижнем белье?

– Я шла домой и увидела девушку в красивых облегающих шортах, топе и в рубашке, накинутой сверху, уже было достаточно темно на улице. Первое, о чем я подумала, – не о том, как она красиво выглядит, а зачем вообще она так оделась и чтобы она была аккуратнее в таком наряде. Позже я задумалась и снова задала себе вопрос: «А почему мы должны бояться за свой внешний вид?». Есть же много стереотипов типа «сама так вырядилась, поэтому ты и виновата». Я с этим не согласна. А решила пройтись в белье, потому что, если бы я прошлась в короткой юбке, никто бы ничего не понял. Это было специальное преувеличение.

С какими трудностями столкнулись во время съемки, вас кто-нибудь заметил?

– Да никаких трудностей не было. Мы просто вышли на главную улицу и начали снимать. На самом деле я полностью была в процессе и не замечала, что происходит вокруг. Слышала только, что нам сигналили много, кто-то крикнул один раз, а одна компания, проходящая мимо, сфотографировалась со мной. Я заметила, что у нас в центре Томска в принципе адекватный народ, даже если сидят где-то и выпивают, все равно нормально реагируют на подобные вещи.

Ты сразу наутро увидела себя в томских соцсетях?

– Да. Я была в шоке от того, что фотографии разлетелись по многим городским пабликам, меня даже могли узнать на улице. Но со временем уровень шока снизился, и я уже даже начала привыкать ко всем негативным комментариям.

Чтобы сделать нужные кадры, студентка прогулялась по главной улице Томска в непривычной для этого одежде. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тебе пишут негативные сообщения – и как ты на них реагируешь?

– К моему удивлению, лично мне в сообщениях только один раз написали, что я девушка легкого поведения, в основном весь негатив в комментариях. Там есть такие высказывания, например, «ей нужно заплатить, у нее есть сутенер». Из угроз мне написали «я бы тебя пнул», и все. Мне неприятно такое читать. Но и не страшно. Я понимаю, что это просто «диванные» комментарии от людей, которые на самом деле ничего мне не сделают.

Подвергалась ли ты сама таким действиям?

– Нет. Я просто интересуюсь этой темой. Один раз я проводила занятие с детьми на тему предотвращению сексуального насилия. Составила целый план, что делать, если к вам подходят незнакомые дядя или тетя, и тому подобное. И вот тогда меня спрашивали знакомые: «А что тебя это так задевает, у тебя самой была такая ситуация?». Я говорила: «Нет, меня просто волнует эта тема».

Ты выложила пост о том, что на тебя написали заявление в УМВД…

– Мне позвонили из правового управления моего университета и сказали, что на меня написали жалобу, попросили объяснить мою позицию. Человек, который это сделал, мне незнаком, и объяснять перед ним свою позицию я не вижу смысла. Этот аноним в своем сообщении указал, что также написал на меня заявление в УМВД, но пока оттуда никаких сообщений мне не приходило. Сейчас мы с моим правозащитником выясняем все подробности ситуации.

Будешь создавать еще фотопроекты?

– Да, мы уже отсняли один. А в принципе я собираюсь продолжать вести свой аккаунт, где буду учить английскому и рассказывать про актуальные проблемы гендерного неравенства.

Анастасия уточнила, что фотопроект не говорит о том, что можно ходить по улицам в нижнем белье. Это всего лишь прием художественного преувеличения. Также проект не подразумевался как решение проблемы насилия: огласка лишь дает возможность привлечь у ней внимание.

– Насилие было, есть и, к сожалению, будет, поэтому мы все вынуждены быть осторожнее, – отметила собеседница.

В продолжение разговора с Анастасией «КП-Томск» обратилась к исследованию интернет-издания «Медуза». Из него следует, что 35% опрошенных женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с физическим насилием или сексуальным насилием, 38% убийств женщин совершают их партнеры-мужчины, 83% российских женщин, осужденных за превышение самообороны, защищались от своих партнеров, 56% опрошенных женщин, которые столкнулись с домашним насилием и обратились в полицию, довольны работой правоохранительных органов. 21 390 подобных случаев в отношении женщин зафиксировали в МВД за 2018 год. К сожалению, более новых данных нигде не зафиксировано.

На сегодняшний день разговоры о феминизме в России становятся все более привычными. Если еще пять лет назад для общества это было в новинку, то сегодня женщина, борющаяся за свои права, стала частью картины мира. Меняется содержание гламурных журналов о красоте, подход к рекламным кампаниям и даже в политике акцентируют проблему дискриминации. Несмотря на то, что есть люди, которые выражают свою негативную позицию к самому термину, проблемы, о которых говорят такие женщины, действительно существуют.