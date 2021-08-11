Центры общественного наблюдения - в каждом регионе

На совещании обсудили организацию видеонаблюдения при проведении сентябрьских выборов и работу центров наблюдения в регионах.

Центральная избирательная комиссия и средства массовой информации уже сообщали о том, что этой осенью в нашей стране пройдут трехдневные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва. Напомним, что голосование будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

В процедуру видеонаблюдения за выборами летом были внесены определенные коррективы, поэтому 5 августа ЦИК провела виртуальное двухчасовое совещание по этому поводу со всеми заинтересованными сторонами.

Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи с регионами. Отметим, что в заседании приняли участие не только избирательные комиссии 85 регионов России, но и все задействованные и заинтересованные ведомства и организации, представители органов власти и политических партий, общественники. На территории нашего субъекта на связи с ЦИК были члены Избирательной комиссии Томской области, уполномоченный по правам человека в Томской области, руководитель региональной общественной палаты, сотрудники областной администрации, представители региональных отделений политических партий, специалисты ПАО «Ростелеком», журналисты.

Видеофиксация - почти 100 процентов

Основными вопросами обсуждения, как заранее было объявлено, стали организация видеонаблюдения при проведении сентябрьских выборов и работа центров наблюдения в субъектах РФ. Необходимость проведения столь представительного заседания была очевидна. В процессе видеофиксации появились важные изменения. Если предыдущие крупные выборы, например президентские, проходили не только под наблюдением огромного числа видеокамер, но и с тотальной онлайн-трансляцией в Интернет, то теперь будет по-другому.

Председатель российского ЦИК Элла Памфилова в своем выступлении на совещании подробно объяснила возникшую ситуацию и обосновала необходимость перемен. По ее словам, деньги на финансирование этих выборов выделялись достаточно давно. Средства были рассчитаны на однодневную видеофиксацию происходящего на избирательных участках и трансляцию видео в Сети.

Предоставим слово самой главе ЦИК. «Сегодня в условиях пандемии важно развивать элемент видеонаблюдения, - сказала Элла Памфилова. - С того времени, когда мы приняли его новый порядок (постановление от 14 июля 2021 года), мы услышали немало обвинений в свой адрес. Мол, мы отняли возможность доступа к видеонаблюдению. Много было спекуляций по этому поводу… Нет, коллеги, мы ничего не отняли. А, исходя из тех возможностей, что у нас есть, адаптировались к ситуации и предложили максимально оптимальный вариант. Главное, из чего мы исходили, - чтобы у общественности была возможность контролировать то, как проходят выборы».

По словам Эллы Памфиловой, видеофиксацией будет охвачено 98% избирательных участков страны. На них установят свыше 100 тысяч видеокамер. Непрерывная трансляция будет идти более 70 часов с 50 000 участков. Кроме того, глава ЦИК отметила, что подобной системы наблюдения практически не встретишь даже в «развитых» странах Запада. Там граждане считают это нарушением своих прав и вмешательством в личную жизнь. У нас же общество, наоборот, требует большей открытости.

Доступ для всех заинтересованных лиц

На совещании специалисты подробно объяснили, как в новых условиях будет работать система видеонаблюдения. Трансляция с избирательных участков будет поступать на специальный служебный портал, открытый для кандидатов, партий, центров наблюдения и избирательных комиссий. В каждом регионе на базе Общественной палаты субъекта РФ создаются центры общественного наблюдения за выборами, которые сможет посетить любой избиратель, чтобы посмотреть видеотрансляцию с избирательных участков.

Конечно, как прозвучало на совещании, никто не заменит реального, «живого» наблюдателя на конкретном избирательном участке. Именно он должен отслеживать нарушения и сообщать о них. «Все тайное должно обязательно стать явным!» - заметила по этому поводу председатель ЦИК.

Заметим, что трансляцию традиционно организуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Эта компания назначена государством единственным поставщиком этих услуг. Видеотрансляции будут доступны всем желающим в 86 центрах наблюдения при общественных палатах регионов (по одному в каждом субъекте и на федеральной территории «Сириус»). Видеозаписи процесса голосования будут храниться не менее одного года. Тренировка для всех пользователей системы видеонаблюдения и для избирательных комиссий пройдет 16 сентября, накануне начала голосования.

Как сообщили в Избирательной комиссии Томской области, всего в регионе образовано 769 участковых избирательных комиссий. В их помещениях специалисты организуют видеофиксацию. Так, камеры системы видеонаблюдения и трансляции изображения будут установлены в помещениях 307 УИК и 23 ТИК.

Помимо централизованного «федерального» видеонаблюдения и трансляции изображения на служебный портал планируется установка на оставшихся избирательных участках технических средств фиксации изображения. В первую очередь будет организован контроль над сейфами с документацией. Здесь установят веб-камеры, регистраторы и подобные приспособления, которые записывают видео на сменный носитель - флеш-карту. Региональный Центр наблюдения за сентябрьскими выборами организует Общественная палата Томской области.

Добавим, что в нашем регионе этой осенью вместе с федеральным голосованием пройдут выборы депутатов Законодательной Думы Томской области VIII созыва и ряд муниципальных выборов.