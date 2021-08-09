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Спорт9 августа 2021 7:00

«Обидное поражение»: прокомментировал проигрыш «Томи» главный тренер команды

«Томь» на своем поле проиграла «Оренбургу»
Анна Савиных
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Томская команда терпит уже четвертое поражение за первые пять туров ФНЛ.

Томская команда терпит уже четвертое поражение за первые пять туров ФНЛ.

Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 8 августа, в Томске состоялся матч 5-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Оренбургом». Встреча закончилась победой гостей – 2:1.

ФК «Оренбург» по итогам прошлого сезона должен был выйти в Премьеру-лигу, но не получил лицензию из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ. «Томь» тоже должна была покинуть ФНЛ, только не улучшить «прописку», а наоборот, опуститься в третью лигу, однако и томичи из-за дисквалификации «Чайки» остались в текущей лиге. Таким образом, перед воскресной встречей было понятно, что фаворитом будут гости из Оренбурга.

В первом тайме «Оренбург» мог забить несколько раз: на 17-й минуте томскую команду от гола спасла перекладина, на 20-й хорошо сработала линия защиты томичей, а на 38-й – вратарь Арапов. Хороших контратак не последовало, и первая половина матча закончилась двумя нолями на табло.

Второй тайм начался с… дождя. Болельщики на «Труде» начали открывать зонты и доставать дождевики. А на поле было по-прежнему знойно. На 61-й минуте «Оренбург» открыл счет. Михаил Сиваков с подачи Тимура Аюпова с десяти метров пробил точно в угол ворот томичей. После гола команда гостей получила пару желтых карточек, но все равно продолжала фолить. Одно из нарушений на 73-й минуте закончилось пенальти. К 11-метровой точке вышел любимец томских болельщиков Александр Ставпец и уверенно отправил мяч в ворота «Оренбурга». 1:1.

Возможно, ничья в этом матче была бы закономерным результатом. Но все-таки фаворит есть фаворит. На 82-й минуте с передачи Козлова ганский футболист оренбуржцев Джоэль Фамейе переиграл Арапова и забил решающий гол. 2:1 – победа «Оренбурга».

После пяти прошедших туров у томичей в копилке четыре поражения и лишь 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. И вроде не безнадежно выглядела команда в прошедшем матче, но не хватало законченности, реализации моментов, толковых исполнителей. Тренер «Томи» Сергей Жуков после матча так же похвалил своих подопечных: «Я считаю, что мы провели хороший матч. Ребята – молодцы. Но не получилось, двигаемся дальше».

Следующую игру «Томь» проведет на «Труде» 15 августа. Соперником будет команда «Акрон» из Тольятти.

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