Коронавирус в Томске 6 августа 2021 года: коэффициент распространения инфекции равен 1, заболевших 126

126 новых заболевших и всего 42 выздоровевших за сутки - отрицательная динамика распространения коронавируса в регионе очевидна. Власти видят спасение в вакцинации жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 6 августа в Томской области общее число заболевших составило 37 901 человек. За сутки было выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 42 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 676, число умерших – 512.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 28,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на сегодняшние сутки составляет 1,0. Скриншот:yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,8.

По сообщению оперштаба, на сегодняшний день регион готов начать углубленную диспансеризацию перенесших COVID-19. Жителям после коронавируса будет предоставлена возможность пройти углубленное обследование в соответствии с рекомендациями врача. Диспансеризацию они смогут пройти в поликлинике по месту прикрепления после полного выздоровления.

Медучреждения подготовили списки переболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом первыми на обследование пригласят тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, пациентов с хроническими патологиями и в возрасте старше 60 лет. В рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» центры социальной защиты населения Томской области помогут в транспортировке пожилых людей из отдаленных поселков в райбольницы для обследования.

Томская область готова начать углубленную реабилитацию перенесших коронавирус. Фото пресс-службы администрации Томской области.

- Сейчас медорганизации работают в нестабильных эпидемических условиях. Как только ситуация улучшится, мы начнем углубленную диспансеризацию постковидных пациентов, - отметил Сергей Дмитриев, начальник департамента здравоохранения Томской области. - Стабилизировать ситуацию поможет формирующийся коллективный иммунитет, поэтому основные усилия медиков направлены на увеличение темпов вакцинации.

По словам чиновника, на проведение углубленной диспансеризации регионам РФ выделено из федерального бюджета 5,8 млрд рублей, в том числе 38 млн рублей – Томской области.