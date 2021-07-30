Транспортная компания «Спектр Сибирь»: железнодорожные перевозки грузов из Санкт-Петербурга и Москвы в Томск

Марина Жирова на ежегодной международной выставке представителей логистических компаний «TransRussia» (г. Москва).

- Наша транспортная компания создана в 2015 году томичами в интересах клиентов Томска, - говорит основатель и директор ООО «Спектр Сибирь» Марина Жирова. И в этом нет никакого лукавства.

Решение создать собственный бизнес она приняла, имея 10-летний опыт работы на рынке железнодорожных грузоперевозок, и хорошо представляла, насколько велика здесь конкуренция. Но сыграло роль стремление работать самостоятельно, а главное, будущему руководителю ТК «Спектр Сибирь» хотелось поддержать томский малый и средний бизнес - индивидуальных предпринимателей, владельцев небольших магазинов и т. п.

- Самым важным для меня изначально было качество перевозок, - подчеркивает М. Жирова. - Что такое качество в нашей сфере? Это доставка всего груза целиком, чтобы не было ни повреждений, ни недостачи. Если клиент заключил с компанией-перевозчиком договор, он должен быть уверен, что получит свой товар в целости и сохранности, точно в срок.

По словам собеседницы, сегодня «Спектр Сибирь» в рекламе особо не нуждается, на него работает проверенная репутация. Клиенты приходят в основном по рекомендациям, причем не только томичи. Безусловно, в рыночных условиях играет существенную роль и ценовая политика.

- По скорости перевозок мы вплотную приближаемся к автотранспортным компаниям, но по стоимости ближе к железнодорожным, - говорит Марина Зигфридовна. - Высокой скорости удалось добиться потому, что мы перешли на контейнерные перевозки. Это намного сократило время в пути. Скорость контейнерного поезда составляет около пяти суток, сутки на разгрузку терминалом, ночь в пути до нашего склада в Томске, и если нет каких-то нестандартных ситуаций (ремонт дорог, уменьшение пропускной способности московской железной дороги), доставка происходит на 7-е сутки.

«Спектр Сибирь» работает по договорам с крупными сервисными компаниями, которые предоставляют необходимый комплекс услуг. На сегодняшний день томичи могут перевозить любые виды грузов, за исключением опасных. В числе заказчиков не только торговые предприятия, но и медучреждения, и клиенты из других сфер деятельности. «Перевозим практически все, что Томск потребляет!» - констатирует директор.

Добавим, в Москве «Спектр Сибирь» арендует просторный, хорошо оборудованный склад. Недавно состоялся переезд на новые площади, что обусловлено потребностями в скорейшей выгрузке автомобилей поставщиков клиентов компании.

- Это решение было принято также в связи с тем, что благодаря качеству и другие города приходят на обслуживание в нашу компанию. В 2016-м в список добавилось Кемерово, затем присоединился дальневосточный Комсомольск-на-Амуре. Совсем молодое направление - Новосибирск, где конкуренция намного жестче, чем в Томске, - отмечает руководитель. - Но мы держим марку и уверены, что количество наших клиентов будет прирастать. Всем нужна качественная погрузка, которую обеспечивает изначально выстроенная технология. Конечно, пришлось добавить и сотрудников, и специальной техники.

Погрузка сборного контейнера ТК «Спектр Сибирь» в Москве в целях дальнейшей транспортировки в Томск.

В тройке лидеров на рынке

Сама Марина Жирова, хрупкая женщина, создавшая успешное предприятие почти в сугубо мужской сфере деятельности, подчеркивает, насколько важен в ее деле человеческий фактор.

- Важно идти не в потоке всеобщих догм и правил, нужно находить что-то необычное, чего нет у других. Клиенты становятся нашей большой семьей, у всех бывают и радости, и печали. Трудностей для среднего и малого бизнеса становится все больше, стараемся всех услышать и помочь, чем можем, - признается она. - Так или иначе, проблемы переносятся в мою семью, хотя мне этого и не хочется. В результате мои близкие, мои дети стали мне большими помощниками.

Ну а в столице глава компании старается «подтягивать» бывших томичей, ранее уехавших из Томска по разным обстоятельствам. Так складывается коллектив, единый, несмотря на работу в нескольких регионах.

По оценке директора, сейчас ООО «Спектр Сибирь» входит в тройку железнодорожных компаний по объемам перевозок на томском рынке. Но и автомобильным перевозчикам отчасти составляет конкуренцию за счет более низких тарифов. Играет роль и уважительное отношение к клиенту, и круглосуточный режим работы.

При этом небольшая компания постепенно расширяет спектр своих услуг. В частности, она осуществляет перевозку режимных грузов в зимнее время и в переходные периоды.

- Есть такие категории товаров, которые нельзя замораживать, - консервация, напитки, детское питание, медикаменты и т. д. Долго думали, как организовать надежную перевозку, и решили пойти по собственному пути, - рассказывает Марина Жирова. - Технологию продумывали до мелочей. На заводе по производству пенопласта в Коломне для нас был создан под заказ продукт улучшенного качества с затребованными характеристиками по плотности и размерам для производства «теплых камер». В итоге зимой поставили рекорд: в минус 42° привезли краску для одного из строительных магазинов Томска с соблюдением заявленных температурных условий плюс 5°. Благодаря этому клиент смог сократить транспортные расходы, поскольку раньше груз возили в рефрижераторных автомобилях из Москвы, а это намного дороже.

Впереди у коллектива новые планы. А сегодня, накануне российского Дня железнодорожника, команда ТК «Спектр Сибирь» во главе с директором поздравляет коллег с профессиональным праздником:

- Желаем надежных и ответственных партнеров, высокого качества погрузки, сохранности груза в пути и стабильных сроков перевозки. А главное, здоровья всем и благополучия! Счастливого пути!

634062, г. Томск, ул. Водяная, 59,

тел. (3822) 320-680, 8-952-162-61-61,

spektrsibir.ru (сайт),

spektrlog70@yandex.ru (почта).

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