Что изменится для томичей после 1 августа 2021 года: перерасчет пенсий, детские выплаты и полеты за рубеж

Для ежегодного перерасчета страховой пенсии получателям не нужно обращаться в клиентские службы ПФР. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Законы, нормативы, требования, стандарты: этот свод правил, определяющих жизнь россиян, пополняется ежемесячно. Сегодня мы предлагаем читателям ознакомиться с некоторыми новеллами наступающего августа.

Прибавка окажется невелика

Пенсионный фонд России с 1 августа увеличит размеры страховых пенсий по старости и по инвалидности пенсионерам, работавшим в 2020 году. Ежегодный августовский перерасчет страховой пенсии носит беззаявительный характер, то есть работающим пенсионерам не нужно приходить в клиентские службы ПФР.

Как пояснили в пресс-службе ОПФР по Томской области, при перерасчете размера пенсии прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Стоимость одного коэффициента в 2021 году равна 98,86 руб. (для неработающих пенсионеров), то есть в денежном эквиваленте прибавка не может составлять более 296,58 руб. Для работающих с 2016 года стоимость одного коэффициента будет применена в размере 71,41 руб., соответственно, максимальное увеличение составит 214,23 руб.

По данным регионального ОПФР, на конец июля в Томской области продолжали трудиться более 61 820 пенсионеров. Добавим, что прибавка к пенсии индивидуальна: ее размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

А второй гектар возьмете?

С 1 августа участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный гектар.

Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республик Коми и Карелия.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, уточняет «Российская газета». С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

– На Дальнем Востоке каждый россиянин может взять один гектар земли, причем он сам в режиме онлайн выбирает его на карте. Этой возможностью уже воспользовались более 93 тыс. человек, – отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На Дальнем Востоке каждый россиянин может взять один гектар земли, выбрав его на карте в режиме онлайн. Фото: с сайта minvr.gov.ru

Тренируйся – получишь вычет

С 1 августа граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, смогут претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес-центры или бассейны начнется с доходов, полученных с 2022 года.

Претендовать на вычет налогоплательщик может как в отношении себя, так и в том случае, если физкультурой занимаются его несовершеннолетние дети. Доказательством занятия спортом будут копия договора на оказание услуг и фискальный чек, подтверждающий оплату (включая чек в электронном виде). Получить вычет можно будет, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация включена в соответствующий перечень. Как пишет «РГ», первый такой список Минспорт РФ должен опубликовать не позже декабря.

Совокупная сумма расходов, за которую можно получить социальный вычет, – 120 тыс. руб. в год (максимальный вычет – до 15,6 тыс. руб.).

Семьям приплатят за детей

Уже со 2 августа родители смогут получить единовременные пособия в 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Первоначально назывался срок 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году дал поручение перенести начало выплат на более раннюю дату. Это сделано, чтобы семьи в плановом порядке, не спеша могли подготовиться к 1 сентября.

«Школьные» выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003-го по 1 сентября 2015 года. Как разъяснили в Минтруде РФ, если в семье несколько школьников, то выплата полагается на каждого ребенка. При этом подавать отдельное заявление на каждого не требуется: можно указать всех детей в одном заявлении. Если родители не успеют подать заявление до 16 августа, они могут сделать это вплоть до 1 ноября.

Предзаполненные заявления на выплату доступны на портале госуслуг. Кроме того, можно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС родителя и ребенка.

С 9 августа самолеты будут летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделать прививку и улететь

С 9 августа на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение с некоторыми государствами. С учетом эпидобстановки в отдельных странах такое решение принял оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Перелеты возобновляются в Бахрейн (по маршруту Москва – Манама, два рейса в неделю); в Доминикану (по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю); в Молдавию (по маршруту Москва – Кишинев, три рейса в неделю).

Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов в Сирию по маршруту Москва – Дамаск (с одного до трех в неделю). С той же даты будет увеличено количество авиарейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю по каждому направлению.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.

Полис дадут без техосмотра

С 22 августа 2021 года страховщики не будут проверять при заключении договора ОСАГО наличие действующей диагностической карты. Поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО, отменяющие обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса, подписал президент РФ.

Сейчас согласно закону «О безопасности дорожного движения» обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного техосмотра. Но уже с 22 августа для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Как сообщалось в СМИ, вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. Еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона.

– В принципе все согласны – и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром, – пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.