ООО «ТРАНССЕРВИС»: строительство, ремонт, содержание железнодорожных, трамвайных и крановых путей в Томске

ООО «ТРАНССЕРВИС» строит, ремонтирует и осуществляет текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования (городских трамвайных путей и переездов, подъездных путей предприятий и учреждений, железнодорожных тупиков, крановых путей) на территории всей Западной Сибири, но основные работы проводятся в Томске и Томской области.

Ежедневно обслуживаются километры стальных магистралей, при этом предприятие несет полную, в том числе юридическую, ответственность за состояние вверенных участков. Понятие «содержание железной дороги» предполагает замену шпал, рельсов, других компонентов.

«ТРАНССЕРВИС» является членом СРО «Томские строители» и имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, безопасность движения поездов, обладает всеми необходимыми лицензиями. В числе партнеров и заказчиков - крупнейшие региональные предприятия.

- Регулярно наши сотрудники совершают надзор, осмотр комплекса сооружений путей и путевых устройств на обслуживаемых участках. Если возникает хоть малейшее подозрение на неисправность, немедленно приступаем к ремонтным работам, - объясняет основатель, учредитель и директор ООО «ТРАНССЕРВИС» Александр Ханов.

Вся жизнь связана с железной дорогой

Сегодня «ТРАНССЕРВИС» - один из лидеров в своем виде работ, и это неудивительно, поскольку штат составили высокопрофессиональные специалисты. Все они с профильным образованием и не с одним годом работы в железнодорожной отрасли за плечами. Среди них начальники станций, маневровые диспетчера, инженеры-строители, монтеры пути, механики и водители спецтехники, представители других замечательных профессий. В результате компания уверенно держится на ногах, точнее, на рельсах, здесь отличные условия труда и достойная зарплата.

Трудовая биография самого Александра Андреевича Ханова полностью связана с железной дорогой и начиналась в Томском техникуме железнодорожного транспорта. Следующим этапом становления в качестве специалиста стал Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, факультет «Управление процессами перевозок».

Работал А. Ханов на ведущих железнодорожных предприятиях Сибири, прошел путь от составителя поездов до начальника станции. В определенный момент решил, что собственных знаний и опыта достаточно для того, чтобы открыть предприятие. Так в 2008 году появилось ООО «ТРАНССЕРВИС».

В Томске в течение нескольких последних лет компанией выполнены следующие крупномасштабные работы. В 2019 году проведен капремонт двух километров участка трамвайных путей по ул. Советской; в 2020-м отремонтирован километр трамвайных путей по ул. Лебедева - пр. Комсомольскому. Причем настолько качественно, что коллектив «ТРАНССЕРВИСа» получил благодарственное письмо мэрии Томска, а горожане прислали в адрес предприятия немало писем с позитивными отзывами по поводу проделанной работы.

В настоящее время, в период с 2019-го по 2021 год, осуществляется капремонт ж/д путей на территории АО «СХК» в Северске.

1 августа - День работников железнодорожного транспорта

Главный вид деятельности ООО «ТРАНССЕРВИС» на протяжении всего периода работы - круглогодичное содержание, обслуживание железнодорожных, крановых путей и тупиков томских предприятий.

- Поздравляю с Днем железнодорожника работников и ветеранов отрасли и в первую очередь сотрудников нашего предприятия! - отметил Александр Ханов. - Друзья! Наша работа имеет громадное социальное и экономическое значение, ведь по железной дороге осуществляется оперативная и безопасная доставка людей и грузов, тем самым обеспечивается бесперебойная работа предприятий и учреждений, а люди имеют возможность навещать родных, близких, вести полноценный и интересный образ жизни. Таким образом, все мы, работники железнодорожного транспорта, делаем большое общее дело и вправе гордиться своей профессией. Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Томск, тел. (3822) 32-03-55, http://transserwistomsk.ru/ , hanovaleksandr@sibmail.com (почта).

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