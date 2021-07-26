Коронавирус в Томске 26 июля 2021 года: фтизиопульмонологи вакцинировались, в Интернете появились данные об услугах прививочных пунктов

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 37 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 272. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 26 июля в Томской области общее число заболевших составило 36 578 человека. За сутки был выявлен 121 новый случай заражения COVID-19.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 37 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 272, число умерших – 500 (+4 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 15,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09 за сутки 26 июля. Скриншот с сайта: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,4.

В регионе продолжается вакцинация жителей. Прививаются целые трудовые коллективы. Так, 90 сотрудников Томского фтизиопульмонологического медицинского центра 22 и 23 июля вакцинировались от коронавирусной инфекции.

По словам главного врача центра Евгения Крука, это почти половина сотрудников, остальные планируют вакцинацию на ближайшее время.

Медики ТФПЦ вакцинировались в мобильном прививочном пункте. Информация о 6 тысячах пунктах вакцинации от COVID-19 по всей России теперь доступна на «Google Картах»: можно узнать часы работы медицинской организации, телефон «горячей» линии, а также о том, оказывают ли в пункте дополнительные услуги – к примеру, анализы на COVID-19 или на наличие антител к инфекции. Для этого необходимо ввести запрос в поисковую строку: «вакцинация рядом» или «прививка». Проект реализуется Google при поддержке Минздрава РФ, Росздравнадзора и АНО «Диалог Регионы».

90 сотрудников Томского фтизиопульмонологического медицинского центра 22 и 23 июля вакцинировались от коронавирусной инфекции. Фото: Ксения Высотина

В Томской области узнать актуальную информацию о вакцинации также можно с помощью чат-бота. Он доступен в мессенджере «Телеграм» https://t.me/VaccineTskBot и на странице оперштаба в социальной сети «ВКонтакте», где необходимо ввести слово «вакцинация».

По данным облздрава, всего в настоящее время в областном центре работает 55 пунктов вакцинации, из которых 47 развернуто на базе поликлиник и больниц, 7 мобильных и 1 стационарный. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.