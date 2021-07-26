В Томске поймали медработницу, которая уничтожала вакцину от коронавируса

Сотрудница одного из медицинских учреждений Томска вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовая вакцинация от коронавируса в стране идет полным ходом. Кто-то это делает от страха перед новой инфекцией, кто-то от безвыходности. Но есть и те, кто пытаются обойти систему. Сейчас существует огромный спрос на черном рынке на поддельные сертификаты.

В связи с этим, правоохранители активно задерживают тех, кто наживается на эпидемии или уничтожает препарат, необходимый для остановки пандемии в России. Накануне, сотрудники УМВД по Томской области возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» в отношении 63-летней сотрудницы одной из медицинских организаций областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года, сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину, - рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время по уголовному делу проводится дознание и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства. Максимальное наказание за это преступление - два года лишения свободы.

Добавим, что по данным оперштаба в Томской области завершили иммунизацию уже 158 775 человек.