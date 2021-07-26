Стали известны новые подробности аварийной посадки Ан-28

Накануне аварии, экипаж Ан-28 менее чем за сутки совершил десять полетов, и их общая продолжительность составила более 12 часов. Фото: СК РФ.

Одной из версий аварийной посадки самолета Ан-28 авиакомпании «СиЛА», который выполнял рейс по маршруту Кедровый – Томск 16 июля, стала причина отключения сразу двух двигателей из-за обледенения. У экспертов сразу возник вопрос, почему пилоты не включили противообледенительную систему или почему она не сработала.

Ранее пилот Анатолий Прытков рассказал, что у самолета отказали двигатели на высоте 2 450 метров относительно уровня моря. Это произошло, когда они вышли из облачности - в ней присутствует обледенение - запуск двигателей при таких условиях не рекомендуется производителем.

- Мы вышли из облаков и приступили к запуску двигателей. Он у нас не удался. Запуски проводили до высоты, на которой нужно уже заканчивать запуски, когда нужно подобрать с воздуха площадку и посадить самолет. Это мы и сделали. В процессе запуска к нам подходил наш техник, мы сказали, что будем вынужденно садиться, - уточнил пилот.

После инцидента авиакомпанию «Сибирская легкая авиация», которая совершала перелет, заподозрили в нарушении режима труда. Накануне аварии, экипаж Ан-28 менее чем за сутки совершил десять полетов, и их общая продолжительность составила более 12 часов. При этом пилоты отдыхали менее трех часов после первых трех вылетов.

Напомним, 16 июля самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. По уточненным данным, на борту находились 18 человек, среди них – двое детей. Самолет летел из города Кедровый в Томск. Перед тем, как пропасть с радаров, он успел подать аварийный сигнал. Известно, что во время полета у Ан-28 отказали оба двигателя. Несмотря на это, опытным пилотам удалось посадить самолет. К счастью, ЧП обошлось без жертв, только у командира сломана нога, а остальные пассажиры отделались ссадинами и ушибами.

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