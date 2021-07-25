Томичам - об июльских выплатах семьям с детьми и будущим мамам

Если у вас есть дети в возрасте от 8 до 16 лет, им теоретически положены выплаты. Но при оформлении пособия государство учитывает среднедушевой доход семьи, а также берет во внимание имущественный ценз. Не все "укладываются" в рамки установленных правил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП-Томск» уже писала о том, что к 1 сентября семьи с детьми школьного возраста в 2021 году получат от государства единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, с 1 июля начался прием заявлений на два новых пособия: ежемесячную выплату женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, и неполным нуждающимся семьям, имеющим детей от 8 до 16 лет. Руководство областного отделения Пенсионного фонда России (ОПФР) разъяснило, кому и по каким правилам будут начислять июльские выплаты.

Каждый коттедж посчитают

Как сообщил управляющий ОПФР по Томской области Дмитрий Мальцев, обе выплаты предназначены семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения (в регионе он составляет 12 218 руб.).

– Для назначения пособия взрослый член семьи на протяжении года должен иметь постоянный источник дохода от трудовой, творческой или предпринимательской деятельности, стипендию или пенсию. Расчет производят по среднедушевому доходу заявителя, супруга(и) заявителя, наличию несовершеннолетних детей, обучающихся по очной форме детей до 23 лет, – отметил он.

Если у заявителя или трудоспособного члена семьи нулевой доход, выплату на детей от 8 до 16 лет назначат только в том случае, когда причина «дырки» в семейном бюджете объективна. Будет учитываться также имущественный ценз. При его превышении права на выплату у семьи не будет.

Одна «денежка» на двоих

– Выплата беременным положена, если они встали на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности – до 12 недель. Размер выплаты составляет 6479,50 руб. (это 50% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения – 12 959 руб.), – пояснила заместитель управляющего ОПФР по Томской области Ольга Петрухина. – Пособие назначается с даты постановки на учет, если женщина успеет подать заявление в ПФР в течение 30 дней. Если она обратится по истечении 30 дней, то выплата будет исчисляться с месяца обращения.

При этом, добавила Ольга Петрухина, первая выплата осуществляется после наступления 12-й недели беременности. Если прерывание беременности произошло до 12 недель, выплата пособия не производится. Впоследствии, для исключения приостановления выплаты, женщине нужно будет посетить медучреждение на 10-14-й, 18-22-й и 30-32-й неделе. Срок выплаты – до дня родов (за полный месяц) или до момента прерывания беременности.

В настоящее время, пояснили в ОПФР, уже поступило 1 600 обращений, что составляет 50% от их прогнозируемого количества. Напомним, заявления от будущих мам начали поступать в фонд с 1 июля.

По полминимума на брата

Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно полагается неполным семьям, признанным нуждающимися. Его размер – 6 463,50 руб. (или 50% от величины прожиточного минимума ребенка, который сейчас в Томской области составляет 12 927 руб.).

В каких случаях детям начислят пособие? Во-первых, выплата полагается ребенку, если один из его родителей умер или признан безвестно отсутствующим, либо в записи акта о рождении отсутствуют сведения о втором родителе, либо сведения о нем внесены на основании заявления матери.

Родители в разводе? Необходимо доказать документально размер выплачиваемых детям алиментов, иначе пособия не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во-вторых, выплата назначается в случае, когда оба родителя живы, но находятся в разводе. Правда, есть важный нюанс: нуждаемость надо доказать документально.

– Дети разведенных супругов получат выплату от государства только на основании судебного решения (необходимо наличие юридически оформленного мирового соглашения). Если алименты уплачиваются по договоренности между отцом и матерью, у ребенка права на выплату нет, – подчеркнула Ольга Петрухина. – Данное пособие устанавливается на 12 месяцев, его размер будет подлежать перерасчету с 1 января нового года, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

Срок рассмотрения заявлений – 10 рабочих дней, с возможностью продления еще на 20 рабочих дней, если сведений недостаточно. Возвращенное на дооформление заявление нужно откорректировать в течение 5 рабочих дней. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней.

Выплата будет производиться со следующего месяца после принятия положительного решения (до 25-го числа) на счета в кредитные организации с использованием платежной системы «Мир».

В настоящее время в Томской области в Пенсионный фонд от одиноких родителей поступило уже более 11 тыс. обращений на 13 тыс. детей: это 71% от прогнозируемого количества заявителей.

Обман по старым схемам

Увы, в бочке меда есть и ложка дегтя. Специалисты ОПФР предупреждают томичей о том, что после объявления о новых выплатах семьям с детьми в Интернете появились мошеннические сайты. Они предлагают якобы быстрое оформление пособий, однако на самом деле вызнают таким способом у родителей конфиденциальные данные и воруют со счетов деньги.

В Интернете появились мошеннические сайты. Они предлагают якобы быстрое оформление пособий. Фото: архив "КП"

А происходит все по вполне знакомым «хитрым» схемам. Сначала пользователя просят ввести данные банковской карты, на которую обещают перевести деньги – владелец должен указать не только ее номер, но и дату действия, и трехзначный код с обратной стороны. Таким образом мошенники получают доступ к счету карты и снимают с него деньги. Либо просят за оформление выплаты «комиссию»: мол, эти деньги пойдут на оплату налога или услуг юриста. Но как только люди проводят оплату, мошенники исчезают.

Самое печальное, что в обоих случаях банк потерпевшим ничего не вернет, ведь клиент сам передал преступникам секретные сведения. Вот почему жителям Томска и области нужно обращаться в ОПФР (можно лично, а можно оформить выплату на сайте фонда) либо подавать заявления на «Госуслугах». Это безопасно и надежно.