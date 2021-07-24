Продавцы счастья: томские работники торговли рассказали, с чем им приходиться сталкиваться в своей работе

Торговое ремесло - одно из древнейших занятий человека. Оно появилось тогда, когда были придуманы первые деньги, и людям необходимо было обменять товар на товар или товар на деньги.

Работники торговли 24 июля отмечают свой профессиональный праздник. По данным Томскстата в торговле трудится около 97 тыс. человек, а это почти пятая часть всех занятых в экономике Томской области.

Розничная торговля сегодня – это высокий уровень обслуживания покупателей: магазины у дома и крупные торговые центры, интернет-магазины и торговые площадки предлагают огромный ассортимент товаров.

Как же складывается ситуация в сфере розничной торговли региона в период пандемии?

– В I полугодии 2021 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах уменьшился на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2020 года и составил 89,1 млрд рублей. Более уязвимой оказалась продажа пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: оборот розничной торговли этой товарной группы сложился в размере 42,8 млрд рублей, что с учетом инфляции на 2,9% меньше, чем в I полугодии 2020 года, – рассказали в Томскстате.

Впрочем, не только внешние факторы влияют на развитие отрасли. Неизменным условием эффективного и прибыльного бизнеса остаются люди, преданные своему делу, – чуткие и доброжелательные продавцы. Люди, с которыми мы контактируем практически каждый день. От них во многом зависит, какие покупки мы совершаем и с каким чувством выходим из магазина – довольные выбором или озадаченные тем, что в очередной раз набрали лишнего.

Фото: Михаил ПАТЛИС

Продавец-звучит гордо

«Комсомолка» решила пообщаться с тружениками торговой сферы Томской области, чтобы узнать, за что продавцы любят свою работу и с какими трудностями они сталкиваются ежедневно.

Ольга Луговская (п. Новоюгино, Каргасокский район): «Для меня общение – это все!»

– Мой стаж работы в торговле 15 лет. У нас деревня маленькая, выбор работы небольшой, а жить на что-то нужно, так и пошла работать в продуктовый магазин у дома. Я могу сказать, что за столько лет нашла себя в этом деле. Общение – это все! И личная беседа с покупателем – главное удовольствие от работы. Для меня это даже не покупатели, а гости. Самое сложное – это стараться всем угодить, ведь люди все разные, надо улыбаться, каждому – доброе слово. Бывает, что возьмет человек продуктов на вексель до зарплаты, а сам не возвращает, а село-то маленькое, все друг друга знаем, и так неудобно каждый раз при встрече, приходится про долг напоминать. У нас так некоторые годами рассчитаться не могут. А что поделать? Не дать нельзя - жалко, всем кушать хочется!

Юлия Курашкина (г. Асино): «Интересней предлагать людям красивую посуду, чем палку колбасы!»

– Пришла работать в торговлю в 2018 году. Решила попробовать себя в этой сфере после декрета. Сначала работала в продуктовом магазине, а затем меня перевели в хозяйственный. И знаете, в хозяйственных товарах мне нравится работать больше. Для меня интересней предлагать людям красивую посуду, чем палку колбасы! Поначалу я думала, что эта профессия – временный вариант. Но честно скажу, меня прям затянуло. Не нравится мне в моей работе то, что приходится с такими людьми сталкиваться, что после них хоть ведро валерьянки пей. Хотя я могу найти подход к любому, даже самому несносному покупателю. В любой работе есть сложности и радости, минусы и плюсы, но самое главное – это любовь к своей профессии. Продавцу не научиться улыбаться и не стать профессионалом, если он относится к своей работе как к наказанию.

Юлия Курашкина.

Оксана Браун (г. Томск): «Вижу человека и сразу понимаю, что ему нужно»

– Я с детства видела себя в сфере торговли. Мне всегда нравилось наряжаться и подбирать образы для других. Когда после школы нужно было выбирать, куда поступать, то я, недолго думая, поступила в торговое училище на кассира-операциониста. В 1996 году пришла работать в магазин женской одежды, так по сей день ничего и не изменилось. Помню, начинали работать на рынке, у нас был небольшой отдел и ширма «на скорую руку» за прилавком (смеется). Тогда особого выбора одежды не было, а мы старались привозить интересные и необычные наряды. Уже тогда мы решили не просто продавать, а подбирать образы для каждой покупательницы индивидуально. У женщин глаза горели, они были готовы отдать любые деньги! А сейчас витрины магазинов ломятся от разнообразия вещей, на каждом углу шоурумы, и людей ничем не удивишь. Но меня радует, что покупатели идут на продавца. У меня есть и такие, что со времен рынка за мной следуют. Мы часто болтаем не только о новых платьях, но и делимся своими историями из жизни. Наверное, самое сложное, что с каждым годом люди стали меньше идти на контакт и к ним нужно искать особые подходы. Ведь продавец – это не только цифры, это психология.

Оксана Браун.

Обратная сторона прилавка

Кто же такой продавец? Популярное определение дано в книге «111 советов продавцам. Как стать лучшим продавцом?», оно звучит так: «Продавцом называется человек, дающий покупателям возможность обмена денег на счастье!». То есть это человек, который каждый день ходит на работу для того, чтобы делать счастливыми других людей.

Звучит позитивно, но ведь мало кто знает об обратной стороне прилавка. Когда-то давно мне также довелось работать в торговле. Мне нравилось общение с людьми и огромный выбор вещей, на которые я спускала почти всю зарплату первые полгода. Мало кто знает про ненормированный рабочий график и частое отсутствие нормального перерыва на обед. Бывало, вообще на обед не ходили или пытались впихнуть в себя еду за 15 минут.

Безусловно, продавцам тяжело психологически, так как далеко не все люди приятны в общении, и нужно соблюдать нейтралитет. Однако позиция магазинов всегда защищает клиента, а не сотрудника. Поэтому даже при очевидной несправедливости продавцу приходится держать себя в руках.

Выходные и праздники тоже очень условны. Например, сотрудники магазина не уходят на новогодние каникулы. В последние дни года продажи в среднем увеличиваются в три раза, наплыв покупателей растет, однако количество сотрудников больше не становится.

За все мои шесть лет работы в торговле было много и хороших моментов. Это в первую очередь те случаи, когда к тебе возвращается покупатель, когда он искренне радуется новому образу, когда прислушивается к твоим советам.

Бывали и смешные моменты, ведь продавцы – суеверные люди. Они верят, что успех торговли во многом зависит от удачи, поэтому всячески стараются ее «заманить». Однажды в соседнем магазине руководство пыталось привлечь покупателя, прибегнув к магии церковных свеч и молитв о привлечении денег… Как говорится, в торговле все методы хороши.

В наше время продажи крутят весь мир, любые продукты и любые услуги нуждаются в том, чтобы их кто-то продал. Даже экономическое развитие стран остановилось бы, наверное, если бы не продавцы. Поэтому хочется поздравить уважаемых работников торговли с профессиональным праздником. Продолжайте крутить мир!