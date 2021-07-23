Коронавирус в Томске 23 июля 2021 года: выздоровевших по-прежнему меньше -их 29 против 117 заболевших

В Томской области вновь количество заболевших коронавирусом в несколько раз выше, чем выздоровевших. Режим повышенной готовности в регионе решением губернатора продлен до 1 октября 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 23 июля в Томской области общее число заболевших составило 36 204 человека. За сутки было выявлено 117 новых случаев заражения COVID-19.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 29 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 174, число умерших – 496.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 18,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,9.

В коечном фонде свободно 18,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. Скриншот графики со стр. yandex.ru/covid19/stat

В регионе продолжается вакцинация жителей. По данным на понедельник, 19 июля, первый компонент прививки поставили 212 937 человек, завершили иммунизацию 137 446 томичей. Вакцинироваться в Томске можно как по месту регистрации, так и в мобильных прививочных пунктах.

Так, пункт вакцинации против COVID-19 открылся около торгового центра «Манеж» на улице Беринга, 10. Каждый желающий в порядке живой очереди может поставить здесь прививку с 10 до 19 часов. В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели вплоть до 22 сентября. Пункт будет работать до 1 сентября. Завершить вакцинацию томичи смогут здесь же до 22 сентября.

По данным облздрава, всего в настоящее время в областном центре работает 55 пунктов вакцинации, из которых 47 развернуто на базе поликлиник и больниц, 7 мобильных и 1 стационарный. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.