ТК «ТомАвто»: продажа и сервисное обслуживание пассажирских маршрутных автобусов «ПАЗ», «ЛиАЗ», «КАВЗ» в Томске

Модель предназначена для пассажирских перевозок на дальние расстояния, приобретает все большую популярность, чему способствуют, в частности, багажные полки и отделения, позволяющие удобно расположить вещи, а также кондиционер с элементами распределения воздуха по салону, создающий комфортный микроклимат. Автобус оснащен усовершенствованной системой шумоизоляции и многими другими техническими устройствами, рассчитан на перевозку 48 пассажиров, может использоваться на городских, пригородных и междугородных маршрутах, эксплуатироваться на дорогах с различными типами покрытия.

Поставку «Вектор NEXT 8.8» в Томск осуществляет томская торговая компания «ТомАвто» - официальный дилер по продаже автобусов трех крупнейших заводов страны: «Ликинского автобусного завода» («ЛиАЗ»), «Павловского автобусного завода» («ПАЗ»), «Курганского автобусного завода» («КАВЗ») в Томской области. В модельной линейке - автобусы для городских, пригородных, междугородных перевозок, малого, среднего и большого классов, в том числе на газовом топливе. Для всех автобусов характерны повышенные комфортность, безопасность, надежность, эффективность, отличная управляемость, вместительность.

С праздником!

- Уважаемые коллеги! Поздравляем вас, работников и ветеранов торговли, с профессиональным праздником, который традиционно отмечается каждую четвертую субботу июля! В этом году празднование выпадает на 24 июля. Друзья! Современную жизнь невозможно представить без многочисленных торговых предприятий самого разного профиля и масштаба, услугами тех, кто работает в этой сфере, пользуются все граждане. От профессионализма и опыта работников торговли, их терпения и коммуникабельности во многом зависит настроение наших соотечественников, их повседневное мироощущение. Именно поэтому мы с вами постоянно совершенствуем свою работу, стремимся максимально реализовывать потребности покупателей, формируем новые торговые предложения, создаем дополнительные удобства для своих клиентов. От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, надежных партнеров, благодарных покупателей, успеха и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, коммерческий директор Сергей Бауэр и коллектив ООО «ТК «ТомАвто».

«ТомАвто» - проложи свой маршрут вместе с нами!

Контакты: Томск, ул. Енисейская, 37, тел. (3822) 586-242, https://tomavto70.ru/, tk-avtobus@mail.ru (почта).

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