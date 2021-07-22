Томские бренды: первоклассный сыр VAN CLASSEN доставят на дом

В переводе с голландского VAN CLASSEN означает «первоклассный». Создатели сыроварни сделали ставку на голландское качество (а эти мастера, как известно, славятся на весь мир), современное оборудование и первоклассных специалистов.

- Преимущество бренда VAN CLASSEN в том, что у наших сыров съедобная корка, - рассказывает директор ООО «Сырная история» Ольга Урусова. - Это не привычный латекс или парафин, который можно увидеть на других сырах. Наш сыр естественным образом созревает в специальных камерах от двух месяцев до года со всеми необходимыми условиями. Мы внимательно следим за «поведением» сыра в процессе созревания, ухаживаем за каждой головой так, чтобы она приобрела характерный вкус и аромат.

Но все же главный секрет VAN CLASSEN - милые коровки джерси. Представители редкой для нашего региона, но известной во всем мире голландской породы. Молоко некрупных и ласковых рыжих буренок джерсейской породы жирное, поэтому идеально подходит для производства качественного сыра с нежно-сливочным вкусом. Чем старше этот сыр становится, тем большую пряность и остроту приобретает.

В ассортименте VAN CLASSEN несколько сортов: сливочный Young, популярный Medium и Premium с пряным послевкусием. Для ценителей необычных вкусовых сочетаний есть YOUNG с прованскими травами, а также с пажитником. Для особенных поводов представлен VAN CLASSEN SET - готовый подарочный набор из разных сортов сыра, дополненный орешками и джемами на натуральной основе. Такой подарок придется по душе даже самой искушенной персоне.

Еще одно направление развития бренда VAN CLASSEN - увлекательные экскурсии для взрослых и детей. Гости сыроварни знакомятся с коровами джерси и узнают таи ны создания сыра VAN CLASSEN. А после экскурсии приступают к дегустации: пробуют нежное молоко рыженьких джерси и продукцию сыроварни VAN CLASSEN.

Сыры VAN CLASSEN можно найти в супермаркетах торговой сети SPAR по адресам: пр. Фрунзе, 102, ул. Гоголя, 58, ул. Архитекторов, 2, в INTERSPAR в ТРЦ «Изумрудный город» на пр. Комсомольском, 136, и в «Фуд-сити» на ул. Учебной, 48д.

Можно приобрести их и в томских магазинах: «Дубрава» на пр. Комсомольском, 57, и ул. Учебной, 8, «Эколавка» (ул. Учебная, 34а), «Мясницкий» (ул. Гагарина, 31), «Ежевика» (пр. Ленина, 55).

При заказе на сайте https://vanclassen.ru в определенное время сыры доставят прямо домой. Или можно будет забрать свой сыр из пункта выдачи в Томске по адресу: пер. Беленца, 9/1, магазин «Сибирский кедр».

Заказать экскурсию на ферму с дегустацией продукции можно здесь: https://vanclassen.ru/excursions

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