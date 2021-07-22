«Сибирское молоко»: первые в Томске, первые за Уралом

ООО «Сибирское молоко», производитель молока Асиновского района Томской области, по надоям сегодня входит в тройку лидеров региона - 8 710 кг молока от фуражной коровы в год.

Это неудивительно: вторая очередь строительства комплекса предусматривала также оснащение фермы первыми за Уралом роботизированными доильными установками Lely Astronaut.

Роботы-дояры

Компания «Лели», основанная в Нидерландах двумя братьями-умельцами, на сегодняшний день является серьезным международным концерном, обеспечивающим полную автоматизацию фермерских хозяйств в Европе и в России. Их роботы-дояры, к примеру, позволяют фермерам держать все в своем хозяйстве под контролем, а коровам - следовать их собственному ритму.

- На второй ферме надои у коров выше, чем на первой, где их принудительно доили три раза в день. Теперь коровы сами подходят к роботу тогда, когда им это нужно, некоторые даже ночью, - рассказал на церемонии открытия нового коровника директор компании «Сибирское молоко» Евгений Мезин.

Кстати, посол Королевства Нидерланды, встречавшийся недавно на Петербургском экономическом форуме с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, вспомнил, что наш регион покупает у них в том числе «королевский скот и роботов». Речь шла именно о роботах-доярах для «Сибирского молока» в Асине.

- Первый этап, который мы вводили в прошлом году, уже дает ежедневно 12,5 тонны молока - качественного, которое идет на полки магазинов. Это результат программы по модернизации сельского хозяйства, которую шесть лет назад обозначил губернатор Сергей Жвачкин. Теперь мы получаем другое, более качественное производство, - отметил замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр в ходе церемонии открытия предприятия в 2018 году.

Вице-губернатор еще тогда заявил, что Томская область «создает новый имидж села». Ну а «Сибирское молоко», ферма которого сегодня автоматизирована от кормления до доения, является неотъемлемой частью этого имиджа.

Доверчивые «голштинки»

Но главные в производстве молока - это, конечно, не роботы, а сами животные. «Сибирское молоко» традиционно закупало КРС голштинской породы в Голландии. Эта порода, по признанию специалистов, является одной из самых продуктивных молочных пород в мире. Чистопородные «голштинки» требуют и особого отношения к себе.

- Коровы в Европе относятся к людям более доверчиво, нежели наши: спокойно подходят, лижут руки, - отмечает директор «Сибирского молока». - И мы тоже стараемся хорошо к ним относиться. Кстати, на предприятии запрещено нецензурно выражаться и уж тем более бить животных - увольняем сразу.

Возможно, такое отношение отчасти и послужило причиной того, что по итогам областного конкурса в АПК в 2020 году «Сибирское молоко» было признано «лучшим коллективом сельскохозяйственного товаропроизводителя в области молочного скотоводства».

«Сибирское молоко» на сегодняшний день является фермой замкнутого цикла. Из родильного отделения голштинцев, родившихся в Сибири, переводят в телятник, затем в девять месяцев они перемещаются во дворы холодного содержания. По достижении 14-месячного возраста их осеменяют, потом снова - в родильное отделение. В планах руководства компании - получение статуса племенного хозяйства. И, как считает директор компании, такой масштабный проект фермеры не смогли бы реализовать без мощной поддержки областной администрации и, в частности, профильного заместителя губернатора Андрея Кнорра.

Еще на базе «Сибирского молока» создан первый за Уралом учебный центр молочного животноводства с интерактивным учебным классом, лабораториями и общежитием. Предполагается, что учиться здесь будут студенты аграрных учебных заведений Томской области, владельцы ферм и личных подворий. А значит, молочная отрасль региона по-прежнему будет на высоте.

Справка «ГН»

Проект строительства молочно-товарной фермы на 802 головы КРС голштинской породы компании «Сибирское молоко» стартовал в октябре 2016 года. В августе 2017-го компания запустила первый корпус фермы на 400 фуражных коров.

В августе 2018 года появились объекты второй очереди: здание коровника беспривязного содержания на 402 головы и три телятника. В 2019-м была запущена третья очередь проекта - родильное отделение. К концу 2020-го поголовье увеличилось до 1 600 голов.

Общий объем инвестиций в реализацию инвестпроекта составил 1,124 млрд руб., из них 200 млн руб. - господдержка. Проектируемая мощность - 9,5 тыс. тонн в год.