С любовью к малой родине

В апреле состоялось открытие арт-объекта «Я люблю Первомайское» в парке Ветеранов. С юбилеем поселения земляков поздравил Сергей Ланский.

В 2021 году МО «Первомайское сельское поселение» Первомайского района Томской области отмечает 95-летие с момента своего основания в 1926-м (тогда оно именовалось Пышкино-Троицким поселением). Это отражено в архивных документах, найденных недавно местными школьниками при подготовке к престижному всероссийскому конкурсу на патриотическую тему (кстати, ребята вошли в число его победителей). Глава Первомайского сельского поселения Сергей Ланский гордится эрудицией и широтой кругозора юных односельчан. «Историю малой родины, как историю своей семьи, знать важно. Без прошлого у нас нет будущего», - убежден он.

Пандемия - не помеха движению вперед

В Первомайском сельском поселении (СП) во всем чувствуется рачительный хозяйский подход. Территориально оно состоит из 10 населенных пунктов, и в каждом важно организовать для людей комфортную жизнь - ремонтировать дороги, обеспечивать возможность пользоваться чистой питьевой водой, обустроить современную социальную инфраструктуру. Это задача номер один для руководства.

Пандемия коронавируса в прошлом году притормозила реализацию ближайших планов в поселении, как, впрочем, и повсюду. В силу введенных в Томской области ограничений некоторые из них пришлось отложить до лучших времен. Но наиболее значимые проекты были реализованы.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Первомайскому сельскому поселению выделили 11 млн руб., плюс два миллиона добавились за счет экономии средств из местного бюджета. Этой суммы хватило на то, чтобы отремонтировать 2 029 метров асфальтобетонных дорог и 560 метров щебеночных, а также построить тротуар из асфальтобетона протяженностью в 549 метров. Дорожный ремонт охватывал райцентр Первомайское и деревню Ломовицк, жители остались довольны качеством работ.

Были проведены мероприятия по благоустройству. Так, в рамках собственного проекта поселения в 2020-м выполнено освещение пешеходной зоны «Арбат» на территории села Первомайское (здесь расположены Доска почета, библиотека, музей, галерея искусств, детский игровой комплекс и одна из местных достопримечательностей - самолет Ан-24). На сельском «Арбате» запрещено движение автомобилей, значит, нет риска угодить в ДТП, можно прогуливаться не спеша, дышать свежим воздухом.

Из средств бюджета СП за прошедший сезон отремонтировано сразу несколько объектов высокой социальной важности.

- Ключевой приоритет в нашей работе - благополучие жителей. Первоочередные проекты выбираются по степени их социальной значимости. Так, в 2020 году возле средней общеобразовательной школы в селе Первомайское для безопасности детей было перенесено ограждение между зданием учреждения и проезжей частью дороги, сделана брусчатая пешеходная дорожка, вдоль которой установлены новые световые опоры. Также администрация провела ремонт школьной теплотрассы. Затем трубы, ранее проложенные воздушным путем, были погружены в подземную траншею, - рассказывает Сергей Ланский. - Кроме того, произведена закольцовка водопроводных сетей в пос. Беляй на участке протяженностью 260 м с заменой 80 м труб. Это внушительный объем работ, но зато теперь жители поселка обеспечены бесперебойным водоснабжением.

Появились в 2020 году на территории поселения и новые объекты. Так, по проекту «Инициативное бюджетирование» в парке Ветеранов из тротуарной плитки обустроена пешеходная дорожка, а в пространстве между ул. Лесной и Гагарина возведена современная волейбольно-баскетбольная площадка с покрытием из резиновой крошки. Здесь с удовольствием проводят досуг дети и подростки, возможно, будущие чемпионы всероссийского уровня.

- Безусловно, победы важны. Но, по большому счету, даже если не все наши дети смогут достичь высоких спортивных результатов, они станут крепче и здоровее, что не менее важно, - справедливо замечает глава поселения.

От инициативы - к исполнению решений

Вернемся к делам сегодняшнего дня. Планы на 2021 год в поселении, как обычно, составлялись руководством с учетом мнений жителей. Совместная работа на общее благо здесь - норма жизни.

Проект «Инициативное бюджетирование», в котором сельчане принимают непосредственное участие, год от года вызывает у них все больший интерес и потому продолжается. Все объекты находятся на личном контроле первого руководителя.

В декабре прошедшего года Сергей Ланский принял участие в сельских сходах муниципалитетов. В результате в проект по инициативному бюджетированию было включено шесть объектов. К примеру, жители пос. Беляй единогласно поддержали инициативу главы Первомайского СП провести капитальный ремонт водопровода протяженностью 180 м на ул. Кирова. На сходе в дер. Крутоложное, также по инициативе С. Ланского, большинством голосов был выбран капремонт наружных сетей водоснабжения. Сейчас здесь идет ремонт водопровода на ул. Лесной, тоже протяженностью 180 м. И в дер. Торбеево последовали примеру соседей: местный водопровод в 190 м на участке ул. Советской, 55-71, скоро будет отремонтирован. В дер. Ломовицк-2 единогласно было решено капитально отремонтировать водонапорную башню, которая давно в этом нуждалась.

Жители пос. Новый постановили, что у них по проекту «Инициативное бюджетирование» необходимо благоустроить общественное пространство - мемориал в честь воинов Великой Отечественной войны. В Первомайском проводится обустройство входной группы в парке Ветеранов. Парк - гордость всего района, излюбленное место отдыха. К слову, в 2021-м в честь 95-летия сельского поселения там по инициативе жителей установлен арт-объект «Я люблю Первомайское». На этом фоне получаются оригинальные фотоснимки в память о старинном сибирском селе.

Что касается нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», в его рамках в райцентре идет реконструкция комплекса мемориальных сооружений «Памятник воинам Великой Отечественной войны». К настоящему времени на объекте демонтированы старые конструкции, ведется заливка основания под стелу и электромонтажные работы.

Продолжается и нацпроект «Безопасные качественные дороги». На дорожный ремонт Первомайское СП в 2021 году получило чуть больше 7 млн руб., средства от экономии местного бюджета составили примерно 150 тыс. Все объекты, а это пять асфальтобетонных и две щебеночные дороги, уже сданы в эксплуатацию.

- В этом году дорожно-ремонтные работы выполнены в меньшем объеме, чем в 2020-м, - поясняет Сергей Ланский. - Дорог с асфальтобетонным покрытием отремонтировано 1 466 м, щебнем отсыпано 349 м. Гладкие дороги в том числе помогают успешному экономическому развитию территории. Дорожный ремонт будет и впредь в числе основных наших приоритетов. Хочется, чтобы Первомайское сельское поселение процветало и обновлялось, сохраняя при этом свой неповторимый облик, а качество жизни людей на селе повышалось.