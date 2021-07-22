Сотрудничество во благо ребенка

Приоритетное направление деятельности коллектива детского сада - формирование у дошкольников чувства патриотизма.

Качество образования обеспечено

Сегодня детсад состоит из трех функционирующих зданий, насчитывает 27 групп и 559 воспитанников. Коллектив представлен грамотными специалистами, средний возраст которых 45 лет.

В ДОУ работают младшие воспитатели, окончившие педагогический колледж. За последние два года несколько человек ушли на заслуженный отдых, им на смену пришли молодые специалисты. С 2018 года в дошкольном учреждении реализуется программа Школы молодого воспитателя «Поверь в себя!», направленная на профессиональную адаптацию молодых педагогов, их профессиональное становление, выработку индивидуального творческого стиля молодого воспитателя.

В настоящее время педагогическую систему невозможно представить без высокоэффективных программ и технологий. Педагоги ДОУ ведут поиски, направленные на превращение образовательного процесса в саду в новое, заинтересованное общение ребенка со взрослыми и сверстниками в разных видах детской деятельности.

Каждому педагогу и специалисту необходимо ориентироваться в широком спектре образовательных технологий. На это указывает и профессиональный стандарт «Педагог». Если мы ставим дошкольное образование в ряд со всеми остальными ступенями образования, значит, мы должны обеспечить его качество.

Поэтому вопросу повышения профессиональной квалификации педагогов уделяется особое внимание. Мы решаем ряд задач: сформировать представления педагогов о многообразии направлений их деятельности, о множестве факторов, которые необходимо учитывать при работе с разными возрастными категориями; подготовить педагогов к включению в инновационную деятельность и освоению современных технологий обучения и воспитания.

Одна из целей обучения педагогических кадров - мотивация персонала. Когда работник получает знания за счет организации, он чувствует, что руководство заботится о нем. Поэтому у сотрудника появляется стремление к повышению профессиональной компетенции.

Основная цель деятельности ДОУ - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой духовно-нравственной культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств.

В результате взаимодействия специалистов ДОУ развиваются и реализуются следующие здоровьесберегающие технологии: обеспечение социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесбережение и здоровьеобогащение педагогов.

В нынешнем году детский сад стал дипломантом первой степени Национальной премии в области образования «Элита российского образования» в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы - 2021».

В марте 2021 года авторский коллектив МАДОУ «Детский сад № 48» удостоен Золотой медали международного конкурса Magister в номинации «Здоровое поколение» за комплект «Образовательная программа ДОУ как модель интеграции здоровьесберегающих технологий в процесс воспитания и образования дошкольников».

В июне текущего года учреждение признано лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация - 2021».

В 2019-2020-м учебном году учреждение было удостоено звания лауреата-победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа и Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020».

В июне текущего года учреждение признано лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация - 2021».

С учетом интересов воспитанников

С марта 2021 года МАДОУ «Детский сад № 48» является инновационной площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Москва) по теме «Практики воспитания в дошкольном образовании».

Ведущие принципы современной государственной политики в области образования - содействие и сотрудничество детей и взрослых, сотрудничество организации с семьей, поэтому методическая деятельность рассматривается нами как маркетинговая, личностно-ориентированная.

В детском саду разработана модель межпрофессионального взаимодействия специалистов. Новизна этой модели - создание механизмов эффективного взаимодействия субъектов в образовательной методической среде, в использовании различных форм работы с родителями, детьми, педагогами в единой системе психопрофилактической работы, а также во введении инноваций в ДОУ посредством использования современных педагогических технологий.

Как результат деятельности отмечается:

- рост числа педагогов, умеющих адекватно оценивать свой внутренний потенциал и успешно реализующих себя в различных видах профессиональной деятельности;

- высокий уровень мотивации в освоении наиболее ценного опыта коллег, поиск и реализация механизмов для предъявления собственного педагогического опыта;

- большая активность педагогов в представлении собственного педагогического опыта;

- повышение интенсивного включения родителей (законных представителей) ребенка в совместные образовательные проекты, тесное сотрудничество всех окружающих его взрослых, объединенных общими целями воспитания.

Основная цель деятельности ДОУ - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.

Позитивный опыт специалистов ДОУ представлен на мероприятиях различного уровня. Это Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Исследовательские компетенции современного педагога в условиях ФГОС» (диплом 1-й степени); региональный творческий конкурс «Волшебный Новый год» (дипломы 1-й и 2-й степени); областной конкурс-выставка «Инновация - 2020» (дипломы 1-й и 2-й степени). Кроме того, наши коллеги стали участниками очного этапа регионального конкурса профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства».

Приоритетное направление деятельности коллектива детского сада - формирование у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности на основе базовых социокультурных и духовно-нравственных ценностей современного общества.

Огромную поддержку в решении вопросов обеспечения качественного и безопасного осуществления воспитательно - образовательного процесса, в современном оснащении материально-технической базы ДОУ оказывает администрация ЗАТО Северск в лице мэра Николая Диденко и его заместителя по социальной политике Павла Хрячкова, начальника управления образования Ольги Кулешовой. Отдельная благодарность за сотрудничество - депутатам Законодательной Думы Томской области Валерию Осипцову и Думы ЗАТО Северск Ольге Ермоловой.

Миссия детского сада определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, сотрудников, социальных партнеров и заключается в ценностном единстве и сотрудничестве всех субъектов социокультурного окружения ДОУ, повышении конкурентоспособности учреждения за счет повышения качества воспитательно - образовательного процесса, расширения количества образовательных услуг.

Материал подготовлен Любовью Артунян, заведующий МАДОУ «Детский сад № 48», Еленой Шайдулиной, заместитель заведующего.