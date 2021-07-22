Томские бренды: безопасность обеспечит «Барс»

Лето – замечательная пора не только для отдыха, но и время, когда многие предпочитают заняться благоустройством, ремонтом дома или квартиры, а возможно, строительством и отделкой нового жилья. Самое время подумать о его безопасности.

Мы же совсем не хотим, чтобы наш новый, свежеотремонтированный дом или квартира пострадали от пожара или подтопления, а имущество – от вторжения воров-«домушников»? О самом актуальном в этой сфере рассказал начальник охраны ЧОП «Барс» Максим Задоянов:

– На стадии строительства или ремонта очень удобно спроектировать и смонтировать охранно-пожарную сигнализацию, предусмотреть необходимое количество датчиков, систем видеонаблюдения и безопасности.

Компания «Барс» работает на рынке охранных услуг более 25 лет. Мы проектируем системы безопасности, самостоятельно устанавливаем и обслуживаем оборудование, без посредников. Используем сертифицированные приборы, поддерживающие связь через GSM-каналы. То есть для передачи сигнала на пульт круглосуточного наблюдения телефонная линия не нужна. Сигнал поступит, даже если один из каналов выйдет из строя.

В автопарке компании «Барс» более 20 автомобилей, что позволяет прибыть на охраняемый объект в срок до семи минут. Группы быстрого реагирования дежурят круглосуточно.

Вооруженная охрана ГБР «Барс», обеспечивает сохранность имущества и безопасность людей и действует как пожарное подразделение, способное ликвидировать пожар. В экипировке сотрудников ГБР предусмотрена экшн-камера, позволяющая зафиксировать происходящие события на объектах.

Осмотр объекта и консультирование оказываются бесплатно.

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