Триста «квадратов» мастерства

Победители в конкурсе определяли по трем номинациям: теоретические знания, практические навыки, общее количество баллов за два задания.

В понедельник, 12 июля, на полях в районе автодороги Предтеченск -Позднеево прошел региональный отборочный этап конкурса по пахоте, где местные механизаторы показали свое мастерство и обменялись опытом.

На состязания съехались профессионалы своего дела, лучшие механизаторы области из СПК «Нелюбино», ФГБУ «Госсорткомиссия», СибНИИСХиТ (Томский район), СПК «Белосток» (Кривошеинский район), КФХ «Нива» (Асиновский район), а также Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж».

- Несмотря на то, что пора стоит жаркая, работы в поле много, руководители предприятий отпустили своих лучших механизаторов на соревнования. Это значит, что они понимают всю важность и значимость конкурса, а также его роль в том, чтобы поднять престиж профессии механизатора, - отметила и.о. начальника областного департамента по социально-экономическому развитию села Евгения Булкина.

Конкурс традиционно делится на два этапа. Сначала пахари отвечают на теоретические вопросы по правилам дорожного движения и безопасности и только затем отправляются на поле. На практическом задании механизаторам необходимо было качественно и за определенный промежуток времени вспахать участок площадью 300 квадратных метров.

Судейская коллегия выбирала победителя по разным критериям. Это и глубина борозды, и ее прямолинейность, и скорость - всего порядка 20 параметров. Ну а помощником в конкурсных упражнениях выступил юркий (по словам самих мастеров) и быстрый трактор немецкий компании Deutz-Fahr.

Победители в конкурсе определяли по трем номинациям: теоретические знания, практические навыки, общее количество баллов за два задания.

В номинации «Высокий уровень теоретической подготовки» первое место занял Олег Петраченко (СПК «Нелюбино»), второе - Александр Попов (Первомайский филиал Томского аграрного колледжа), на третьем почетном месте - Игорь Гынгазов (СибНИИСХиТ).

В номинации «За высокий уровень профессионального мастерства» победителем стал Александр Попов, второе место занял Олег Петраченко, на третьем - Александр Никитин (СПК «Белосток»).

Победителем региональных состязаний по пахоте стал педагог из Первомайского района Александр Попов, который четверть века работает мастером производственного обучения. Он не только сам участвовал в подобных конкурсах, но еще и привозил студентов своего колледжа.

- В Первомайском районе профессия тракториста очень востребована. Ежегодно набираем 50 человек, выпускаем порядка 45. То есть отсева практически нет, - поделился специалист.

По общему числу баллов бронза конкурса досталась Сергею Завалюеву (ФГБУ «Госсорткомиссия»), второе место у Олега Петраченко.