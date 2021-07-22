Под присмотром дедушки-амикана

Пока будущая скульптурная композиция существует только в виде забавного пластилинового макета.

В рамках этого конкурса любой желающий может предложить концепцию арт-объекта в своем городе. Лучшие идеи затем реализуют профессиональные художники и архитекторы. В 2021 году в число пяти победителей вошел проект Ирины Ванеевой по созданию объекта «Эвенкийские сказки». Предварительный отбор идей по благоустройству населенных пунктов проводили профессиональные эксперты.

По задумке авторов, объект «Эвенкийские сказки» будет представлять собой скульптурную композицию, изображающую сидящего на задних лапах медведя. На одном плече у него пушистый друг Бурундук, на втором - невозмутимая Кедровка. Известно, что в устном творчестве коренных жителей Верхнекетского района значительное место занимают сказки о медведе, к которому эвенки обращаются с почтением, называя «дедушка» - «амикан».

Ежегодно в начале весны в пойме реки Кеть проводится праздник охотника «Большой Амикан», вошедший в национальный календарь событий России. Проходят в поселке Белый Яр и другие мероприятия с той же тематикой, в том числе для детей. Место установки композиции в парке, который находится между двумя детсадами и школой, станет отличной площадкой для проведения игровых программ, малого детского фестиваля «Кутыкан» («медвежонок»), занятий по краеведению и так далее.

В администрации Верхнекетского района уточнили, что арт-объект планируется установить в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это будет завершающий этап постройки в райцентре парка семейного отдыха.