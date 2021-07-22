Благоустройство по национальному проекту в Томской области первыми завершили Асиновский и Тегульдетский районы

В Томске подрядчик планирует завершить намеченные на 2021 год работы по обустройству Михайловской рощи в июле. Фото: admin.tomsk.ru

Еще в середине мая в Томской области началось благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды» 2021 года. Так, в Томске подрядчики приступили к работам на восьми объектах - в Михайловской роще, Лагерном саду, Березовой роще (Каштак), в сквере Памяти (пр. Ленина) и парке Томских ученых (микрорайон Наука).

В ЗАТО Северск началось благоустройство территории вблизи школы № 198 и на пешеходной зоне пр. Коммунистического от пл. Ленина до Театральной площади. Тогда же стартовали работы на объектах Шегарского, Томского, Асиновского, Зырянского и Молчановского районов.

Первый объект был готов уже в первой декаде июня. А в начале июля строители завершили благоустройство сразу трех территорий в Асиновском районе и одной - в Тегульдетском.

В городе Асино обустроена детская площадка в микрорайоне Сосновка, где установлено ограждение, оборудованы качели, уличные тренажеры, горка и другие игровые элементы. Здесь же, в райцентре, завершилось благоустройство улицы им. Ленина от дома № 33 до пересечения с ул. Стадионной. В 2020 году строители заасфальтировали пешеходные дорожки, установили бордюры, уложили брусчатку, выполнили газоны, закупили малые архитектурные формы, лавочки и урны, а в текущем - установили фонари.

Также в два этапа компания-подрядчик привела в порядок сквер на ул. 9 Мая. В прошлогоднем сезоне там обустроили пешеходные дорожки, тропу для скандинавской ходьбы, установили фонари, качели и уличные тренажеры, посадили ель. А нынешним летом на детской площадке было уложено резиновое покрытие, установлены игровое оборудование и трибуна, засеян газон. Отметим, что дизайн-проекты для всех трех асиновских площадок разработал Центр развития городской среды Томской области.

В селе Тегульдет тем временем завершились все этапы благоустройства сквера Выпускников. Подрядчик обустроил здесь экстрим-площадку, установил уличные тренажеры и качели, также уложено покрытие для детской футбольной площадки.

Весной жители семи муниципалитетов, где проживает свыше 20 тысяч человек, проголосовали за объекты благоустройства 2022 года. Фото:

Выбор будущего года

Напомним, голосование проходило с 26 апреля по 30 мая на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru для жителей семи муниципалитетов, где проживает свыше 20 тысяч человек. В их число вошли города Томск, Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский, Кожевниковский и Колпашевский районы.

Согласно количеству отданных голосов были отобраны территории, которые будут благоустроены по нацпроекту в 2022 году. В Томском районе победили Центральная площадь в селе Корнилово и территория в поселке Рассвет. Жители Асиновского района решили продолжить обустройство улицы Ленина (от ул. Станционной до ул. Стадионной) в своей «столице».

В селе Кожевниково будет приведена в порядок автопарковка у школы № 1 по ул. Гагарина, в Колпашеве - территория стадиона Городского молодежного центра по ул. Кирова, 41, и сквер у памятника воинам Великой Отечественной войны.

Что касается горожан из Томска, Северска и Стрежевого, они голосовали за дизайн-проекты ранее выбранных общественных пространств. В областном центре на 2021 год таких отобрано 17, в ЗАТО - два, в «нефтеграде» - четыре.

- Мы не ограничиваемся только голосованием, - отметил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано множество других мероприятий, через которые каждый житель региона может внести свой вклад в это большое дело.

Справка «ГН»:

Всего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году в Томской области будет благоустроено 50 территорий. По данным обладминистрации, на эти цели направлено почти 400 млн рублей.