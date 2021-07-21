«Агентство кадастровых услуг» Олега Зырянова: межевание, землеустроительные, геодезические работы в Томской области

Олег Зырянов: «Деятельность кадастровых инженеров востребована во многих отраслях». Фото: Ксения Высотина

Компания выполняет все виды кадастровых работ (межевание, технический учет, акт обследования), землеустроительные работы, техинвентаризацию, геодезические работы, занимается оформлением земли и недвижимости. Отдельное направление - бесплатные консультации на тему земельного законодательства, довольно обширного, сложного, а местами даже запутанного, настолько, что не каждый юрист разберется.

Здесь, в «Агентстве кадастровых услуг», вам ответят на любой вопрос, связанный с кадастром и землеустройством, помогут решить любую проблему из этой сферы. Бывали случаи, когда граждане годами не могли решить личные вопросы, связанные с оформлением земельных участков, домов, квартир и дач, а придя сюда, решали их в течение двух-трех дней и даже быстрее. Причина столь скорого решения, прежде всего, в высочайшей квалификации специалистов компании, и в первую очередь ее руководителя Олега Зырянова.

Широкие полномочия, высокая ответственность

Деятельность Олега Зырянова на протяжении десятилетий связана с земельными вопросами и недвижимостью. Выпускник ТПУ, он некоторое время проработал младшим научным сотрудником в Институте оптики атмосферы. В 1990-х предпринимательствовал в сфере строительного бизнеса. В начале нулевых создал компанию, в сферу деятельности которой входили риэлтерские и землеустроительные услуги.

В 2007 году вступил в силу Федеральный закон № 221 «О государственном кадастре недвижимости», регулирующий деятельность кадастровых инженеров и отношения в сфере учета недвижимого имущества. Таким образом в нашей стране появилась профессия кадастрового инженера, точнее, деятельность таких специалистов получила официальный статус.

Прежде оценкой недвижимости и постановкой ее на Государственный кадастровый учет занимались топографы, геодезисты, землемеры, сегодня же это сфера деятельности исключительно кадастровых инженеров.

В настоящее время кадастровый инженер обладает широкими полномочиями и высокой ответственностью (сродни нотариусу): имеет собственную гербовую печать, его деятельность подлежит обязательному страхованию, он несет ответственность за возможные просчеты в своей деятельности. Как правило, все кадастровые инженеры обязаны по закону страховать свою ответственность, проходить раз в три года профессиональную переподготовку и быть членами саморегулируемых организаций (СРО).

Первый кадастровый инженер в регионе

- Я решил во что бы то ни стало получить статус кадастрового инженера. В период с 2007-го по 2009 год на федеральном уровне был учрежден порядок сдачи экзаменов, - вспоминает Олег Яковлевич. - Желающие стать кадастровыми инженерами могли ознакомиться с вопросами, которые были выложены на специальном сайте, их содержание было связано с земельным законодательством, кадастровыми работами, землеустройством, недвижимостью. Более четверти всех вопросов касались геодезии, поскольку большинство кадастровых работ основывается на результатах геодезических исследований, а потому профессиональный кадастровый инженер просто обязан уметь проводить геодезические работы.

Первые квалификационные экзамены на присвоение статуса «кадастровый инженер» были проведены в Томске в октябре 2010 года. К тому времени я обладал солидным опытом работы и обширными теоретическими знаниями, поэтому подготовка шла довольно легко. Отвечать пришлось на 80 вопросов, первым из группы безошибочно ответил на все, в результате экзамен был успешно сдан. Я получил квалификационный аттестат кадастрового инженера под номером «70-10-1», где первая цифра означает порядковый номер региона, вторая - год сдачи экзамена, третья - мой личный порядковый номер, из чего следует, что я первый официально зарегистрированный кадастровый инженер на территории Томской области.

Екатерину Осипову в профессии привлекает наличие разносторонних знаний и навыков. Фото: Ксения Высотина

Хорошие новости для жителей удаленных районов

Олег Зырянов обратил внимание на такое явление, как «кадастровые ошибки», которых довольно много. Дело в том, что лет двадцать и более назад результаты геодезических работ в стране не были столь точными, как сегодня, поэтому и координаты тех или иных объектов зачастую не соответствуют действительности. Обычно это обнаруживается при оформлении купли-продажи, наследства и межевании. При помощи новейших приборов специалисты «Агентства кадастровых услуг» осуществляют точное нанесение координат объектов, таким образом ошибки эти устраняются.

Олег Зырянов отмечает, что земельное законодательство постоянно совершенствуется. В связи с этим для граждан есть хорошие новости: отменены согласование и разрешение при строительстве домов, гаражей, других хозпостроек, появилась возможность делегировать кадастровому инженеру подачу документов в кадастровую палату без нотариальной доверенности, упростилось решение вопросов с пересечениями земельных участков без судебных процедур.

Всего компании довелось выполнить кадастровые и другие профильные работы более чем на тысяче объектов (среди них земельные наделы, объекты незавершенного строительства, мосты, железные дороги, газопроводы, ЛЭП, охранные зоны). Еженедельно «Агентство кадастровых услуг» осуществляет профессиональную деятельность на нескольких объектах.

Принцип работы «Агентства кадастровых услуг» заключается в привлечении внештатных специалистов, но это в тех случаях, когда немногочисленный штат сотрудников не справляется с большим потоком заказов. Постоянные заказчики агентства находятся на территории всей Томской области и даже за ее пределами.

Олег Зырянов признается, что на местах мало кадастровых инженеров, в отдаленных районах зачастую их вообще нет, поэтому местным жителям предлагается работа в качестве представителей на «удаленке». Для этого понадобится только компьютер, сканер, Интернет и стремление работать, всему остальному желающих быстро обучат.

Агентство занимается подготовкой молодого поколения будущих кадастровых инженеров. Так, в штате двое специалистов – помощников кадастрового инженера, выпускницы факультета «Городской кадастр» ТГАСУ Екатерина Осипова и Аннета Носкова. Работают сравнительно недавно, но им уже доверяются серьезные объекты. Олег Яковлевич, подготовивший немало специалистов-кадастровиков, считает, что его подопечные - уже вполне сформировавшиеся кадастровые инженеры, зарекомендовавшие себя исключительно с положительной стороны.

Аннете Носковой больше всего нравится проводить геодезические изыскания. Фото: Ксения Высотина

24 июля - День кадастрового инженера РФ!

- Поздравляю с профессиональным праздником кадастровых инженеров, студентов, обучающихся данной специальности! Уважаемые коллеги! Наша профессия достаточно молодая, ей чуть больше десяти лет, но ее истоки уходят в далекое прошлое. За это время мы с вами накопили значительный опыт, прошли непростой путь от формирования земельного кадастра к созданию единого государственного реестра недвижимости, сформировались как самостоятельный институт. Сегодня в Томской области работают десятки кадастровых инженеров, которые помогают людям оформлять земельные участки, дома, квартиры, другие сооружения, уточнять местоположение границ. Наша деятельность востребована в сельском и лесном хозяйстве, в жилищно-коммунальной сфере, в архитектуре и строительстве, инженерно-техническом проектировании, других отраслях. В честь праздника от всей души желаю вам дальнейших успехов в работе, здоровья, счастья и благополучия! – отметил Олег Зырянов.

Контакты ООО «Агентство кадастровых услуг»:

Томск, пр. Ленина, 151/1, стр. 1 (2-й этаж), (3822) 22-74-60, 8-913-874-32-20, 8-903-955-74-60, Представительство в с. Молчаново: 8-923-420-96-89, https://tomskkadastr.ru (сайт), clls@mail.ru (почта).

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