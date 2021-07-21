Что взять с собой на море: собираем чемодан с томским стилистом

К сожалению, нет одного волшебного набора вещей для отпуска, идеально подходящего всем.

Собираетесь в отпуск? Солнце, ласковое море, развлечения и прежде всего отдых. Но если сбор чемоданов и мысли о том, что взять с собой к морю, для вас новый стресс – это статья как раз для вас.

«Комсомолка» решила узнать у томского стилиста-имиджмейкера Татьяны Филатовой, как найти компромисс между стилем и практичностью и решить проблему со списком вещей для поездки на море.

К сожалению, нет одного волшебного набора вещей для отпуска, идеально подходящего всем. Выбор гардероба для отдыха зависит, в первую очередь, от страны, куда вы летите. Для жарких курортов багаж может быть минимален. В страны, в которых может быть прохладно, необходимо брать больше вещей.

Выбор одежды также зависит и от активности. Для отдыха в стиле «тюлень» хватит буквально купальника и сарафана. А тем, кто едет в отпуск в том числе и ради прогулок, придется собирать более разнообразный гардероб.

- Два главных критерия для вещей в отпуск - функциональность и комбинаторность. Благодаря этим характеристикам можно обойтись совсем небольшим количеством вещей и при этом каждый день блистать в новых аутфитах, - рассказывает Татьяна.

Что значит функциональность?

- Например, это платок, который при желании мы можем использовать как косынку или чалму на голове, в качестве топа на прогулке и в виде накидки на пляже, - объясняет стилист.

Комбинаторность отвечает за сочетаемость предметов одежды между собой. В идеальном отпускном гардеробе каждая вещь сочетается с другими.

Красиво, удобно и практично

- Если планируется исключительно пляжный отдых без каких-либо активностей, то я рекомендую отдавать предпочтение летящим платьям, юбкам, ажурным топам и босоножкам, - продолжает Татьяна.

Если же отдых обещает быть насыщенным прогулками, экскурсиями и прочими туристическими прелестями, то следует позаботиться об удобстве – а это шорты, кепки, легкие брюки, кроссовки или сандалии, хорошо сидящие на ноге.

Еще одной парочкой-выручалочкой может стать костюм в пижамном стиле с рубашкой и брюками. Его мы можем комбинировать с каждым предметом отпускной капсулы.

Купальников много не бывает!

Берите с собой по крайней мере пару. Какие купальники самые модные летом 2021? Несомненно, фаворит – закрытый купальник с нотками ретро. В сочетании с длинной юбкой особо стильные варианты такого купальника заменят вам даже наряд для обеда в ресторане.

Аксессуары

- Отдельным пунктом мне хочется выделить аксессуары для отпуска - именно они могут изменить характер образа и сделать его совершенно особенным, - объясняет стилист.

Головные уборы

Что может быть идеальнее соломенной шляпы с широкими полями на побережье? Но если вам не хочется занимать место в багаже таким объемным аксессуаром, то есть и более компактные варианты - косынки, банданы, панамы, кепки.

Украшения

Всевозможные плетеные фенечки из бисера/бусин, жемчужные подвески, подвески с ракушками - просто отпускной маст-хэв.

- Особое внимание рекомендую уделить анклетам - браслетам, которые носятся на щиколотке. На загорелых ножках эти браслеты смотрятся восхитительно, - комментирует Татьяна.

Шоперы

Один из самых нужных предметов в отпуске, чтобы носить всю пляжную атрибутику с собой.

- Интересно смотрятся плетеные/вязаные шоперы из джута, но если не хочется перегружать багаж, старая добрая авоська в помощь - умещается в кармане, а сложить в нее можно все необходимое. К тому же на пляже она смотрится максимально органично и актуально, - отмечает имиджмейкер.

Рекомендации по отпускному гардеробу от стилиста

Выбирая одежду для отпуска, когда предстоит поездка в Турцию, Египет, Эмираты, а также другие страны с жарким климатом, целесообразно остановиться на следующих, наилучшим образом подходящих, предметах гардероба:

-шорты (из тонкой ткани и джинсовые, лучше одни подлиннее, а вторые – покороче);

-юбка (а лучше две, из легкой ткани, разной длины);

-сарафан/платье;

-легкие брюки на случай прохладных вечеров;

-пара футболок;

- пара купальников (так и загар равномернее ляжет, и покрасоваться на берегу моря выпадет лишняя возможность);

-топы разных фасонов и цветов;

-рубашка свободного кроя;

-кардиган/свитер для утепления;

-сандалии;

-босоножки на каблуке/платформе для создания более нарядных образов;

-большой шопер/плетеная авоська, чтобы ходить на пляж;

-небольшая сумка/кросс-боди для ужинов в ресторанах;

- солнцезащитные очки.

Собирая одежду для отпуска на море, не забудьте про базовую защиту кожи. Красивые платья и купальники вряд ли доставят много удовольствия, если при этом страдаете от зуда и дискомфорта кожи. Чтобы выглядеть и чувствовать себя комфортно и уверенно, не забудьте взять с собой на море солнцезащитный крем и репеллент от насекомых. Приятного отпуска!