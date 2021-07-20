Йодантипирин, созданный томскими учеными, принимает каждый четвертый укушенный клещом россиянин

Принимать йодантипирин необходимо как после присасывания клеща, так и до его укуса, чтобы быть спокойным.

Ежегодно в нашей стране только официально регистрируется около полумиллиона случаев присасывания клещей. Эндемичной для этих паразитов территорией считается большая часть России. Наиболее эндемичны Иркутская, Томская, Омская, Вологодская, Свердловская, Кемеровская, Новосибирская области, Пермский край и Санкт-Петербург.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прямое показание «Профилактика и экстренная профилактика клещевого энцефалита (КЭ)» имеет противовирусный таблетированный препарат под названием «Йодантипирин». Его уже более 20 лет выпускает томская компания «Наука. Техника. Медицина».

Опасность таится везде

Мало кто знает, что принимать йодантипирин необходимо как ПОСЛЕ присасывания клеща, так и ДО его укуса, чтобы быть спокойным. По словам директора компании «Наука. Техника. Медицина» Владимира Худолея, несмотря на обширную санитарно-просветительскую работу, россияне предпочитают лечиться, уже «поймав» энцефалитного клеща, а не заниматься профилактикой. Для «экстренной профилактики» наши сограждане, примерно каждый четвертый укушенный, покупают ежегодно более 130 тыс. стандартов этого препарата.

В переводе с латыни «энцефалит» означает воспаление головного мозга. Это тяжелое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Причем, по словам паразитологов, вирус КЭ начинает поражать клетки головного и спинного мозга уже через 24 часа после укуса клеща. Заболевание отличается широким кругом проявлений и тяжестью течения - от легких до тяжелых форм со смертельным исходом.

Некоторые люди считают, что опасность заразиться клещевыми инфекциями всерьез угрожает только дачникам, любителям отдыха на лоне природы и тем, чья профессия связана с лесом. Мнение ошибочное и даже опасное. Клещи могут попасть в населенные пункты и в наши дома с домашними животными, с одеждой побывавших на природе, с цветами. Заболеть может человек, который и в лесу-то не был. Причем зараженный клещ внешне ничем не отличается от незараженного, и распознать его без специального лабораторного анализа невозможно.

Таким образом, опасность заразиться КЭ таится везде. Вот здесь и приходит на помощь йодантипирин: специалисты компании «НТМ» рекомендуют всегда иметь с собой препарат и в случае присасывания клеща принимать его по схеме экстренной профилактики.

Повышает иммунитет, мобилизует силы

Йодантипирин (Регистрационное удостоверение Минздрава РФ № ЛС-002505) был разработан сотрудниками кафедры фармакологии СибГМУ. Автор изобретения - заведующий (с 2002 г. - почетный заведующий - Ред.) кафедрой фармакологии СибГМУ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Альберт Самойлович Саратиков.

Специалисты отмечают, что йодантипирин, хотя и числится в официальных перечнях, к сожалению, мало известен и не популяризуется повсеместно в системе российского здравоохранения в отличии от традиционно применяемого против клещевого энцефалита иммуноглобулина человека.

То, что йодантипирин успешно борется с КЭ доказано научными и клиническими исследованиями и данными ежегодно проводимых Роспотребнадзором мониторингов эпидемиологической ситуации. Результаты практического применения йодантипирина за многолетний период показали, что он не уступает по профилактической эффективности традиционному препарату и даже имеет по некоторым параметрам ряд преимуществ.

Иммуноглобулин нельзя вводить, если в крови укушенного или при анализе клеща не выявлен вирус энцефалита. Но это невозможно определить за короткий срок – на анализ требуется два-три дня. А йодантипирин можно применять сразу после укуса, что снизит вероятность заболевания. Препарат можно применять и при позднем обращении, а также тем, кто прошел курс вакцинации против клещевого энцефалита: прием препарата существенно снижает вероятность заболеть. Введение же иммуноглобулина вакцинированным вообще не рекомендуется.

У йодантипирина имеется еще один существенный плюс: его можно взять с собой в поход, на дачу, на рыбалку, он не требует особых условий хранения, и начать его прием можно сразу после укуса клеща. К слову, стоимость препарата существенно экономичнее иммуноглобулина.

Согласно данным Роспотребнадзора за 20 лет, при применении йодантипирина число заболевших клещевым энцефалитом снижается в пять раз по сравнению с лицами, получившими профилактику специфическим иммуноглобулином. По сравнению с теми, кто вообще не получал никакой профилактики, применение йодантипирина снижало заболеваемость в 15 раз. Анализ проводился на основе данных 170 тыс. человек, подвергшихся укусам клеща.

Оценивая главные качества йодантипирина, российские специалисты в своих мнениях единодушны: препарат повышает иммунитет, оказывает противовоспалительное действие, мобилизует защитные силы организма за счет выработки интерферона и блокирует проникновение вируса в клетку. Сегодня «таблетка № 1» успешно используется не только против клещевого энцефалита, но и при других вирусных заболеваниях: грипп, ОРЗ, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

В Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург) накоплен положительный опыт применения йодантипирина при коронавирусной инфекции.

Извлечь и доставить

Известны традиционные способы извлечения паразитов из нашего тела. Однако, как выясняется, они не самые правильные. К примеру, сотрудники лабораторий не рекомендуют мазать клеща маслом, так как потом попросту невозможно сделать его анализ на наличие вируса. А вот вытаскивать с помощью нитки, оказывается, небезопасно: в теле может остаться головка клеща.

Именно в связи с необходимостью безопасного извлечения и быстрой доставки укусившего вас паразита в лабораторию компания «НТМ» сегодня поставляет на рынок набор для удаления клещей - «Клещамнет». Его можно использовать и для человека, и для домашних животных. Это недорогой компактный набор, куда входят удобные «выкручиватели» разных размеров и небольшая герметичная пробирка.

Внимание! Для профилактики и экстренной профилактики клещевого энцефалита обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению йодантипирина! Помните, что оптимальный режим дозирования определяет врач.

Информационные сайты:

https://jodantipyrin.ru

https://КЛЕЩАМНЕТ.РФ

https://www.ntm.tomsk.ru/

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