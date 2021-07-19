Коронавирус в Томске 19 июля 2021 года: в регионе с сегодняшнего дня начали действовать новые ограничения

В регионе с сегодняшнего дня на территории области запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе. Решение принято из-за сложной эпидобстановки. Об этом сообщил оперштаб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 19 июля в Томской области общее число заболевших составило 35 746 человек. За сутки было выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 21 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 067, число умерших – 495.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 20,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,23.

Коэффициент распространения инфекции вот уже неделю превышает 1 (в минувшую пятницу он составлял 1,75). yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,1.

По сообщению регионального оперштаба, с 19 июля на территории области запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе. Решение принято из-за сложной эпидобстановки.

Данное решение принято в соответствии с постановлением главного санитарного врача России. Ограничения на 14 дней вводятся в случае роста коэффициента распространения инфекции, темпа прироста заболеваемости на неделю и охвата населения ПЦР-тестированием.

- С понедельника решением штаба мы вводим двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе, - отметила, в частности, Алена Левко, заместитель губернатора Томской области по социальной политике, замруководителя оперштаба. - Концерты и киносеансы в закрытых помещениях с посадочными местами могут проходить при условии соблюдения 50-процентной заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены только при отсутствии болельщиков.

В регионе с сегодняшнего дня на территории области запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе. Решение принято из-за сложной эпидобстановки. Об этом сообщил оперштаб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, за выходные дни в регионе выявлено в сумме свыше 200 новых случаев заболевания. Коэффициент распространения инфекции вот уже неделю превышает 1 (в минувшую пятницу он составлял 1,75).

По информации облздрава, в последние дни востребованность медиков по вызовам на дом в Томске значительно возросла (в том числе, скорой помощи и врачей в поликлиниках). В оперативную дежурную службу станции скорой медицинской помощи поступает до 1500 звонков в сутки; организуется около 600 - 650 выездов, при этом примерно четверть из них является респираторными вызовами.

В связи с ухудшением ситуации, специалисты одной из частных клиник областного центра возьмут на себя около 180 вызовов скорой помощи в сутки, чтобы снизить нагрузку на бригады «скорой» и врачей в поликлиниках.

По словам вице-губернатора по социальной политике, такой способ снизить нагрузку на скорую помощь и неотложные бригады поликлиник оперштаб уже использовал во вторую волну подъема заболевания прошлой осенью, и он себя оправдал.

Частная служба уже вышла на линию. Расходы по оказанию услуг возьмет на себя областной бюджет.

Оперштаб напоминает: в Томской области работает центр удаленного мониторинга для больных COVID-19. По телефону 8 (3822) 777-200 могут обращаться пациенты, у которых положительный тест. Если врач еще не посещал пациента, операторы горячей линии помогут вызвать скорую или направят на дом врача из поликлиники.