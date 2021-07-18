На ранец, ручки и тетрадки: кто из томичей получит детские выплаты к школе

Дети от 6 до 18 лет имеют право получить президентское пособие к школе: их родители получат разово 10 000 рублей на каждого ребенка. Фото пресс-службы администрации Томска.

В конце июня во время прямой линии с россиянами президент Владимир Путин сообщил, что к 1 сентября семьи с детьми школьного возраста в 2021 году получат от государства единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на подготовку к новому учебном году. У части родителей сразу возникли вопросы. Их адресовали, в том числе, журналистам «КП-Томск». За разъяснениями мы обратились в отделение Пенсионного фонда России (ПФР). Ответы специалистов – в нашем материале.

Кто имеет право на поддержку?

Согласно постановлению правительства, единовременная выплата полагается гражданам России, проживающим на территории нашего государства и имеющим детей от 6 до 18 лет. Пособие назначают дошкольникам, достигшим шестилетнего возраста не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа президента (2 июля) не исполнилось 18 лет.

На выплату могут также рассчитывать молодые люди с ОВЗ и инвалидностью от 18 до 23 лет, продолжающие обучение по основным общеобразовательным программам и постоянно проживающие в стране. Факт их учебы определяют на основании данных Минпросвещения РФ.

Могут ли из выплаты высчитывать задолженности, взысканные по суду?

Нет, не могут. «Школьная» выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, каких-либо пенсий, пособий, социальных дотаций.

Единовременная выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Когда начнут выдавать «школьные» выплаты?

Нужно понимать, что выплата семьям с детьми в размере 10 тыс. рублей является единоразовой. Она направлена на помощь семьям для подготовки детей к занятиям в школе. Начнут выплачивать деньги с 16 августа. А 31 декабря – крайняя дата выдачи денежных средств.

До какого числа можно подавать заявления на выплату? Как ее оформлять?

Заявления у граждан принимаются с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Их прием ведется на портале госуслуг или в клиентской службе отделений Пенсионного фонда по месту проживания семьи.

Никаких дополнительных документов при подаче заявления через «Госуслуги» самим собирать не надо. Пенсионный фонд запросит необходимые сведения в других органах и организациях.

При обращении в клиентские службы ПФР помните, что прием ведется по предварительной записи. Сделать это можно на сайте фонда. Сервис доступен для всех граждан, в том числе, не зарегистрированных на портале госуслуг.

Начнут выплачивать деньги с 16 августа. А 31 декабря – крайняя дата выдачи денежных средств. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Где получать «школьные» выплаты, и нужна ли томичам карта «Мир»?

Это вопрос не праздный. Некоторые жители Томска и области думают, что разовые денежные выплаты на подготовку в школу – нечто вроде детских пособий. И ошибаются. Вот что говорят эксперты в ответ на вопросы родителей.

– Можно подавать заявление на выплату в МФЦ?

Нет, нельзя. Оформление выплаты на детей 6-18 лет в МФЦ не предусмотрено.

– Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?

Необходимо дождаться ответа по заявлению, и, в случае получения отказа, подать заявление повторно с достоверными сведениями.

– Как можно узнать, назначена выплата или нет?

При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если же вы обращались в ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. В случае отказа заявителю направят письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после принятия решения.

Пособие на детей от 6 до 18 лет не назначат, если семья не проживает в России постоянно и не имеет нашего гражданства. Фото В. Погудина, пресс-служба ОНФ.

Выплата не осуществляется в случаях лишения или ограничения заявителя в родительских правах, прекращения опекунства в отношении ребенка; смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату; недостоверных сведений; отсутствия гражданства и постоянного проживания в РФ; если выплата уже оформлена на ребенка другим родителем.

– Если заявление одобрено, как получить средства? Важно наличие карты «Мир»?

Наличие именно этой карты не имеет значения. Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами из вашего заявления.

Более подробную информацию можно получить в любой клиентской службе ПФР по Томской области или позвонить по номеру горячей линии контакт-центра: 8-800-600-04-17 (звонок бесплатный).