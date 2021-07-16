Коронавирус в Томске 16 июля 2021 года: коэффициент распространения инфекции приближается к 2 – он равен 1,75

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 21 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 005. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 16 июля в Томской области общее число заболевших составило 35 412 человек. За сутки было выявлено 105 новых случаев заражения COVID-19. Эта цифра приближает регион к показателям февраля: с этого месяца количество заболевших стало идти на убыль.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 21 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 005, число умерших – 491.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 23,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,75.

Коэффициент распространения инфекции равен сегодня 1,75. Такого не было давно! Скриншот с сайта: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,6.

Два дня назад, 14 июля, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом возобновил работу респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19 на 308 коек на базе роддома №4 в Томске. В медучреждение будут госпитализировать также пациентов с пневмонией средней тяжести и беременных с коронавирусом. При этом, как сообщил в своем телеграм-канале региональный оперштаб, женская консультация продолжит работать в обычном режиме.

В среду, 14 июля, на базе томского роддома №4 снова был развернут госпиталь. Фото: сайт администрации Томской области.

Напомним, 28 июня во Дворце спорта открылся госпиталь на 250 коек. Больница скорой медицинской помощи также была перепрофилировала в респираторный госпиталь (БСМП работала в этом статусе с октября 2020 по апрель 2021 года).

В гинекологическом отделении роддома№4 развернут фильтр, акушерский блок и отделение патологии перепрофилированы в "красную зону". Пациентки, поступившие в роддом, перенаправлены в другие учреждения.

Однако женская консультация роддома открыта для амбулаторных пациенток. Продолжается обследование и лечение в дневном стационаре. «Для этого предприняты меры по организации инфекционной безопасности, в том числе оборудованы разные входы, закрыта вентиляция», – уточняет оперштаб.