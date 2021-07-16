Свежие новости о «Томи»: встреча с болельщиками, новые игроки и женский футбол в Томске

На стадионе «Труд» прошла открытая тренировка команды и встреча с болельщиками. Фото: пресс-служба ФК "Томь".

Встреча с болельщиками

В четверг, 15 июля, на стадионе «Труд» прошла открытая тренировка «Томи», на которую могли прийти все желающие. После этого там же состоялась встреча команды с болельщиками, где была презентация всех игроков и тренерского штаба, а главный тренер Сергей Жуков ответил на несколько вопросов от болельщиков.

- Мне кажется, что встреча получилась по-домашнему теплая, - сказал теле-радио ведущий ФК «Томь» Сергей Рыбалов, проводивший эту встречу, - Люди желали Жукову удачи и были рады, что такая легенда вернулась в Томск. Вопросы задавали классические: какие будут усиления, какой стиль игры будет у «Томи» в новом сезоне. Главный тренер ответил без конкретных фамилий, что в каждую линию еще по одному игроку необходимо приобрести, а про стиль игры ответил, что атакующий.

Главный тренер томской команды Сергей Жуков. Фото: пресс-служба ФК "Томь".

Новые игроки

В последний месяц состав «Томи» пополнили многие новые игроки. Трансферное окно не закрыто, и томская команда вплоть до сентября планирует продолжать усиление новыми игроками. На днях в томский клуб из болгарского «Ботеве» перешел 23-летний сербский защитник Александр Станисавлевич. Так же до конца сезона состав «Томи» пополнили 31-летний центральный защитник Игорь Климов (в прошлом сезоне играл за московский «Велес») и 27-летний фланговый защитник Александр Серасхов (прошлый сезон провел в «Камазе»).

Но самым главным событием в трансферной политике для всех томских болельщиков стало возвращение в Томск Александра Ставпеца. Он уже выступал за «Томь» в сезоне 2018/19 и был признан лучшим игроком по версии болельщиков.

Так же в футбольный клуб вернулся нападающий Павел Кудряшов, который является воспитанником «Томи». Прошлый сезон Павел провел в крымской команде «Крымтеплица», но теперь рад вернуться в родные пенаты.

- Узнал, что «Томь» покинула ФНЛ, и у меня появился вариант приехать на сбор в Томск, на просмотр. Я очень хотел вернуться домой. На сборе сказали, что меня оставляют, и мы поехали в Москву готовиться к ПФЛ. Потом пошли слухи, что «Чайку» сняли с чемпионата и «Томь» остается в ФНЛ. Когда это официально подтвердилось, мы все были очень рады, - прокомментировал ситуацию Павел Кудряшов.

С 16-го по 19-е июля в Томске на стадионе «Темп» будут проходить Всероссийские спортивные соревнования «I лига» первенства России среди женских команд. Фото: пресс-служба ФК "Томь".

Женский футбол в Томске

С 16-го по 19-е июля в Томске на стадионе «Темп» будут проходить Всероссийские спортивные соревнования «I лига» первенства России среди женских команд. Здесь будут играть команды группы «А»: «Томь» Томск, «Кузбасс-СШОР» Кемерово, «Алтай» Барнаул и ФК «Новосибирск». Такой турнир проходит в нашем городе впервые. Команды будут играть по круговой системе, все матчи будут проходить на стадионе «Темп» - по две игры в день.

Добавим, что первый домашний матч нового сезона ФНЛ пройдет на "Труде" в эту субботу, соперником "Томи" станет калининградская "Балтика".