Партия «Новые люди» выдвинула на выборы предпринимателей, экологов и томских спортсменов

Избирательная комиссия Томской области заверила списки кандидатов на выборы областных депутатов, представленные партией «Новые люди».

Избирательная комиссия Томской области заверила списки кандидатов на выборы областных депутатов, представленные партией «Новые люди». Среди кандидатов, чьи фамилии отражены в документах, - действующие муниципальные депутаты, представители сфер образования и культуры, спортсмены и общественные деятели.

Лидеры – в лидерах

Региональный партсписок Новых людей возглавляет Максим Вдовин. После победы на выборах прошлого года он стал депутатом городской думы и трудится в составе комитета по бюджету, экономике и собственности, а также комитета по спорту и молодежной политике. Его коллега по городскому парламенту и соратник по партии Александр Цин-Дэ-Шань также примет участие в избирательном состязании – в качестве кандидата по Вузовскому одномандатному избирательному округу №1.

Максим Вдовин и Александр Цин-Дэ-Шань.

Эколог Андрей Замулин, благодаря которому в прошлом году проводили расследование о сливе отходов канализации в реку Киргизку, будет баллотироваться по Стрежевому округу. А кандидатом по Малиновскому округу стал Евгений Диденко – предприниматель, пловец и мастер спорта по спортивной борьбе, который в свободное время играет в театре, поет в хоре и увлекается фланкировкой шашкой.

Прекрасная половина кандидатов

Стоит отметить, что половина кандидатов, выдвинутых партией «Новые люди» для участия в областных выборах – представительницы прекрасного пола.

Так, второе место общерегиональной части списка Новых людей - у менеджера Центра предпринимательства Томского государственного университета Алины Горобец. Девушка выступает координатором образовательной программы «Предпринимательство и управление проектами» ТГУ, которая была запущена в вузе с сентября 2020 года. А выпускница университета, Ксения Старикова, будет баллотироваться по Центральному округу.

Марию Москалеву хорошо знают томские мамы: она курирует проекты томского отделения фонда «Клуб добряков». Именно по ее инициативе матери детей с ограниченными возможностями здоровья встречались с Сарданой Авксентьевой, когда та прилетала в Томск. На встрече была и Кристина Буторина, которая регулярно повествует в Инстаграм, как непросто сегодня приходится маме двоих детишек. Жительница Северска, Марина Сибирякова занимается с детьми и подростками, ведет проекты по реабилитации. А депутат Томского района Екатерина Радионова регулярно помогает жителям отстаивать их нарушенные права перед чиновниками. Все они, как и другие сторонники партии «Новые люди» пойдут этой осенью на выборы депутатов томской областной думы.

Кристина Буторина.

Справка «Комсомолки»:

Партия «Новые люди» получила более 15% голосов томичей на выборах депутатов Думы города Томска. Представители партии также были избраны в заксобрания Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей. Это дало Новым людям возможность участвовать в думских выборах, минуя процедуру сбора подписей. В нынешнем году партия также выдвигает кандидатов на региональные выборы более чем в 30 субъектах РФ (в том числе и в Томской области) и участвует в выборах губернаторов Ульяновской области и Хабаровского края.