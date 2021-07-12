Коронавирус в Томске, актуальные новости 12 июля 2021 года: выздоровели 5, заболели 36 жителей региона

На 12 июля в Томской области общее число заболевших составило 35 029 человек. За сутки было выявлено 78 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 12 жителей региона. Фото: Ксения Высотина

На 12 июля в Томской области общее число заболевших составило 35 029 человек. За сутки было выявлено 78 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 12 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 934, число умерших – 487.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 16,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В коечном фонде свободно 16,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202.

В регионе продолжается вакцинация. Поставить первый компонент прививки от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» в порядке живой очереди можно в отделах МФЦ «Мои документы» по Кировскому району (пр. Фрунзе, 103д) и Октябрьскому району (ул. Пушкина, 63, стр. 5) томичи могут до 30 июля включительно, с понедельника по пятницу, с 9 до 19 часов». Об этом сообщил региональный оперштаб.

В регионе продолжается вакцинация. Поставить прививки можно, в том числе, в отделах МФЦ. Фото: Ксения Высотина

Завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины через три недели после первого можно в этих же пунктах с 20 июля по 20 августа. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В связи с принятием мер по предупреждению распространения COVID-19, прием граждан в отделах МФЦ ведется строго при наличии средств индивидуальной защиты