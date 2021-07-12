Простое решение: около 5 000 жителей Томской области ежедневно прививаются от COVID-19

Томичи, поставившие первый компонент вакцины в мобильных пунктах, завершили иммунизацию в выходные. Фото: Ксения Высотина

С понедельника, 12 июля, региональный оперштаб по предупреждению распространения СОVID-19 ввел дополнительные ограничения в работе сферы общепита и развлечений. Причем на неопределенный срок – до стабилизации эпидемиологической ситуации. А иных способов стабилизировать ее, кроме как обеспечить массовую вакцинацию, не существует.

В Томской области с июня снова наблюдается рост заболеваемости. Санврачи заявляли, что циркуляция коронавируса снизится, если будет привито не менее 60% взрослого населения, примерно 506 тыс. человек. Приблизиться к этому уровню власти рассчитывают в сентябре.

– Эпидобстановка в Томской области, как и в целом по стране, непростая, но контролируемая, – отметила замгубернатора по социальной политике Алена Левко. – Самый быстрый и безболезненный путь к привычной жизни – массовая вакцинация. В регионе достаточные запасы вакцины, работают стационарные и мобильные прививочные пункты, а также выездные бригады медиков. Как скоро мы стабилизируем эпидситуацию, зависит от каждого.

Масштабная вакцинация против COVID-19 началась в России с 18 января 2021 года, но, за исключением двух столиц, по-настоящему она охватила страну весной, а особенно с началом лета. Прививку, напомним, делают бесплатно всем желающим.

По официальным данным, в целом по стране, с учетом всех контингентов населения, количество вакцинированных первым компонентом приближается к 30 млн человек; полностью привито свыше 18,5 млн россиян. Только за последнюю неделю темпы вакцинации в РФ возросли более чем в 1,8 раза, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Медики и власти по-прежнему уделяют внимание лицам старшей возрастной группы как наиболее уязвимой категории. Но последний подъем заболеваемости показывает, что и более молодая часть населения заболевает в немалом количестве, поскольку ведет весьма активный образ жизни.

По данным облздрава, на 12 июля поставили прививки от COVID-19 более 124 580 жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцина есть, выбора нет

На 12 июля первый компонент прививки поставили 190 998 жителей региона, завершили иммунизацию 124 581. Ежедневно прививаются от коронавируса около пяти тысяч томичей, сообщает областной департамент здравоохранения. Но вопросов о вакцинации, похоже, меньше не становится. И отнюдь не только медицинских.

Сейчас в РФ зарегистрировано четыре препарата от коронавируса – «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», но в Томской области у населения особого выбора нет. Зато уже нет и как таковой очереди на вакцинацию, подтвердила начальник отдела профилактики департамента здравоохранения Римма Волошина, отвечая на вопросы томичей в ходе прямого эфира.

Желающим предлагают привиться «Спутником V» (он же «ГамКовидВак»), которого наконец-то область получила в достатке. Несколько сотен доз «чумаковской» вакцины «КовиВак» отправили в отдаленные населенные пункты в силу специфики ее хранения.

Отметим, еще на прошлой неделе Роспотребнадзор и Минздрав по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина должны были актуализировать модель вакцинации для достижения коллективного иммунитета на уровне не менее 80-90%. Предполагается, что широкое информирование россиян о необходимости и, главное, безопасности прививок от COVID-19 сыграет благую роль в борьбе с пандемией.

В Томской области, например, Центр управления регионом (ЦУР) создал в telegram-канале чат-бот @VaccineTskBot. «Робот» отвечает на самые популярные вопросы: где поставить прививку, чем отличаются виды вакцин, какие есть противопоказания к вакцинации и т. п.

Оперштаб вновь рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим. Фото: с сайта tspu.edu.ru

Ключевое слово «пока»

Безусловно, в ходе прививочной кампании самые острые дискуссии вызывает обязательная вакцинация от COVID-19, объявленная в ряде регионов для сотрудников некоторых отраслей.

Почти месяц назад об этом первым заявил мэр Москвы; решение коснулось работников сферы торговли и услуг, общепита, транспорта, культуры, образования, ЖКХ, а также госслужащих. Вслед за столицей, Подмосковьем и Кузбассом эстафету подхватили Ленинградская область, Тула, Тверь, затем и другие субъекты РФ.

В Томской области вводить такие меры пока не планируется, утверждают в Роспотребнадзоре и в администрации региона. Но тут ключевое слово «пока» (о том, что со дня на день губернатор введет дополнительные ограничения, томичи тоже давно поговаривали, и не ошиблись).

В социальных сетях вопрос о возможности принудительной вакцинации на предприятиях и в организациях обсуждается активно. С официальной точки зрения, решение остается за главным санитарным врачом.

Как пояснила уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова, основной документ, который регулирует вакцинацию в России, – это закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По ее словам, при угрозе распространения инфекционных заболеваний он наделяет санитарных врачей регионов полномочиями выносить мотивированные постановления об обязательном проведении прививок для всех граждан или отдельных групп населения.

– В России сегодня около 20 регионов такие постановления приняли, в том числе наши соседи – Омск и Кемерово. В Томской области такого решения пока не принято, поэтому принуждение к вакцинации на данном этапе является незаконным, – заявила на прошлой неделе омбудсмен. – Но ситуация с эпидемией может измениться, и право ввести обязательную вакцинацию у санитарного врача региона есть. В этом случае на предприятии или в организации издается приказ о необходимости вакцинации, с которым работники знакомятся под подпись.

В региональной инспекции труда, а также в областной прокуратуре заявили, что ведомства не получали обращений от томичей по поводу принудительной вакцинации от коронавируса. Хотя уже в пятницу РИА Томск со ссылкой на омбудсмена сообщило: работники предприятий водного транспорта, связи и авиации жалуются на то, что их заставляют делать прививку от COVID-19. Что называется, продолжение следует.