Жительница Томской области признана лучшим начальником «Почты России» в Сибири

11 июля свой профессиональный праздник отмечают работники почты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 11 июля, свой профессиональный праздник отмечают работники почты. Немало легенд и героических историй сложено про людей, самоотверженно доставляющих важные рабочие и личные сообщения.

Это торжество призвано подчеркнуть значимость существования отделений почтовой связи в России. Особенно это заметно в регионах. В селах и деревнях до сих пор сотрудники почты являются теми, кто помогает населению получать жизненно важную связь с обществом.

Самые первые упоминания о почте можно найти в письменных памятниках, имеющих тысячелетнюю давность, согласно которым можно предположить, что русская почта является одной из самых старых в Европе.

Почтовое сообщение в Томске ведет свое начало с 1605 года. Фото: Виктор Гусейнов

История томской почты

Почтовое сообщение в Томске ведет свое начало с 1605 года. «Почта России» в Томской области – это девять почтамтов, 302 стационарных отделения почтовой связи (62 городских, 240 сельских), 17 пунктов почтовой связи, одно передвижное отделение, 11 пунктов выдачи заказов, а также два участка курьерской доставки и магистрально-сортировочный центр. Почтовая связь охватывает 100% территории региона. В сельской местности и малых населенных пунктах находятся 75% почтовых отделений.

По данным обладминистрации, ежегодно местные почтовики принимают, обрабатывают и доставляют более 9 млн писем, 1 млн посылок (каждая десятая доставляется на лодке, катере, пароме или вертолете), свыше 330 тыс. денежных переводов и около 4,2 млн экземпляров периодических печатных изданий. Также они доставляют почти 3 млн счетов на оплату комуслуг в год и принимают от населения более 3,5 млн различных платежей.

Отделения почты сегодня – это многопрофильные и многофункциональные офисы, а в небольших селах они являются единственным государственным учреждением.

– «Почта России» постоянно развивается и принимает на вооружение самые передовые технологии. В условиях пандемии компания значительно расширила перечень услуг и сервисов, сделав их доступными и для жителей глубинки. Цифровизация отрасли позволяет сократить время обслуживания, а также сделать посещение почтовых отделений максимально комфортным, – отметил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Сегодня почта развивает функциональность и доступность сервисов в онлайн-каналах. На сайте или в мобильном приложении компании можно оформлять и оплачивать посылки, получать и отправлять заказные электронные письма, подписываться на печатные издания, отслеживать почтовые отправления и получать оповещения об их перемещении.

Профессионалы своего дела

В июне состоялась церемония награждения участников филиального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Почты России».

За звание лучшего по профессии соревновались 25 сотрудников из городов и сел Томской области: операторы связи, начальники отделений почтовой связи, водители и почтальоны. В связи с пандемией конкурс был организован в онлайн-формате: участники демонстрировали свои знания на теоретическом тестировании в мае.

В номинации «Лучший почтальон» победил Николай Буров из Асиновского центрального отделения почтовой связи, недавно отметивший свое 25-летие. Второе место заняла почтальон 1-го класса почтового отделения пос. Белый Яр Верхнекетского района Юлия Пантюхина. В тройку лидеров вошла Раиса Спичка, проработавшая в почтовом отделении Колпашева почти 12 лет.

Лучшим водителем признан Василий Шеметов, на втором месте – водитель-курьер Евгений Петров. Третье место присуждено самому молодому участнику конкурса профмастерства в этом году – 24-летнему томичу Андрею Гришаеву.

Лучшим оператором связи стала сотрудница Тегульдетского отделения Асиновского почтамта Элла Голещихина. Второе место заняла Диана Мустафина из Верхнекетского района. На третьем месте – Оксана Соснина, которая уже более 12 лет работает в почтовом отделении Каргасокского почтамта.

В номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи» победителем стала Наталья Павленко, более 18 лет посвятившая работе на почте в пос. Белый Яр Верхнекетского района. На втором месте – Алла Леонтьева, сотрудница одного из отделений связи Колпашевского почтамта, на третьем – 27-летняя Елизавета Кривошеина из Томского отделения 634029.

Лучший начальник отделения – из Белого Яра

Помимо этого, Наталья Павленко победила в макрорегиональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Почты России». За звание лучших боролись 49 почтовиков из 12 сибирских регионов, от Омской области до Забайкальского края.

Наталья Алексеевна оказалась успешнее всех в номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи». Ее высокая квалификация, упорство и страстное желание дойти до финала помогли обойти конкурсантов из 12 сибирских областей.

Наталья Павленко победила в макрорегиональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Почты России». Фото: пресс-служба "Почта России".

– Начальником отделения связи я работаю 10 лет, а в целом на почте – почти 19 лет. За это время прошла путь от почтальона до начальника. Это помогло мне изучить все особенности почтовой службы, пройти множество образовательных курсов по повышению квалификации, другими словами, накопить большой багаж знаний, умений и навыков и стать экспертом в своей области. Очередная победа на профконкурсе дает мне надежду, что моя мечта стать лучшим начальником почтового отделения в России совсем скоро может претвориться в жизнь, – поделились Наталья Павленко.

За победу в макрорегиональном этапе специалист была награждена нагрудным знаком «Лучший по профессии», дипломом и сертификатом на получение денежной премии.

Во втором полугодии 2021 года Наталья Павленко вместе с победителями по другим конкурсным профессиям примет участие во Всероссийском финале конкурса профмастерства Почты России.