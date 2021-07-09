Коронавирус в Томске, актуальные новости 9 июля 2021 года: выздоровели 15, заболели 78 жителей региона

Почти 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Томской области за сутки. Выздоровело в 5 раз меньше - 15 пациентов выписано из стационаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 9 июля в Томской области общее число заболевших составило 34 800 человек. За сутки было выявлено 78 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 15 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 891, число умерших – 481.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 17,8% мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,14.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,14. Скриншот с сайта: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,2.