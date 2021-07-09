Очередное заседание суда по делу мэра города Томска Ивана Кляйна прошло 8 июля - в День семьи, любви и верности

Очередное заседание суда по делу временно отстраненного от должности мэра города Томска Иван Кляйна прошло 8 июля. Фото: Валерий Доронин.

Символично, что прибывшего в Советский районный суд на машине УФСИН градоначальника Ивана Кляйна вместе с группой поддержки встречала и супруга Галина – у нее в руках были красные розы в честь праздника. Примерно в это же время с другой стороны к зданию суда подъехал свидетель обвинения Павел Подгорный, но уже самостоятельно, на черном «Рендж Ровере». Хотя и его в этот погожий июльский день также сопровождала супруга – Анна Подгорная (Касперович). В прошлом – начальник департамента архитектуры и градостроительства, заместитель мэра Томска, а сегодня – просто дама, приятная во всех отношениях. Она осталась в машине – ждать мужа.

Прибывшего в Советский районный суд на машине УФСИН градоначальника Ивана Кляйна вместе с группой поддержки встречала и супруга Галина – у нее в руках были красные розы в честь праздника. Фото: Фото автора.

А он очередной раз шагнул навстречу судьбе – на тот раз в облике судьи Н.Хабарова. Надо отметить, что и началось заседание практически на семейную тему: в самом начале допроса Павел Романович рассказал суду, что в законный брак с Анной Александровной Касперович он вступил в ноябре 2018 года.

Фигура Павла Романовича Подгорного как для областной власти, так и для городской – весьма знаковая. В декабре 2013 года мэр Кляйн назначил Подгорного своим заместителем по капитальному строительству. За Павлом Романовичем, который пришел на эту должность из областной администрации, к тому времени уже тянулся целый шлейф разного рода неприятностей. Самая крупная – это возбуждение в июне 2011 года уголовного дела по ч.1 статьи 286 Уголовного кодекса – совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение интересов государства. Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере, которое имело место при строительстве автодороги с мостовым переходом в Зоркальцевском сельском поселении. Тогда госслужащий, начальник Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области П.Подгорный и написал заявление об увольнении по собственному желанию…

Павел Подгорный.

А сумма стройки была солидная – 70 миллионов бюджетных рублей.Расследовали то уголовное дело около полутора лет. Обвиняли Павла Подгорного в хищении шести с половиной миллионов рублей. По этому делу давала показания застройщик объекта - руководитель крупной строительной фирмы, областной депутат. А затем неожиданно для многих уголовное дело было прекращено – по «нереабилитирующим основаниям»: по истечению срока давности и признанием подсудимым состава преступления.

Любопытно, что очередной приход Павла Романовича Подгорного в мэрию иначе как вступлением дважды в одну и ту же реку не назовешь. Подгорный уже трудился в администрации города в 2005-2009 годах, тогда он был начальником департамента городского хозяйства. Потом ушел с повышением в областную администрацию. И вот надо же – снова вернулся в мэрию - в конце 2013-го… Не знаю, что сказали бы по этому поводу нумерологи, астрологи бы все свели к звездам, ну а мы сегодня просто скажем: виновата любовь. Не знаем, когда точно она настигла Павла Романовича, но он уволился из мэрии через год, чтобы еще через несколько лет, в ноябре 2018-го, взять в жены новоиспеченного заместителя мэра… Так Анна Касперович стала Подгорной.

В феврале 2019 года молодую семью вновь тряхнуло: было возбуждено уголовное дело теперь уже против Анны Подгорной – по факту превышения полномочий. Как выяснило следствие, в декабре 2016 года Анна Касперович оформила земельный участок на свою мать и организовала выделение земельного участка под прокладку к дому газопровода, который затрагивал земли особо охраняемой природной территории. На суде 3 октября 2019 года ее признали виновной, по приговору суда Анна Александровна получила 1 год 7 месяцев лишения свободы условно. Так что сегодня в черном престижном авто на парковке Советского районного суда мужняя жена Анна Александровна Подгорная сидела уже как свободная гражданка, два месяца назад искупившая свою вину.

Но сейчас не об этом. На суде 8 июля 2021 бывший чиновник, а ныне – предприниматель Павел Романович Подгорный говорил правду и только правду. Например, о том, что уйдя в свободное плавание, создал фирму «ДСК «Эльбрус» - исключительно для осуществления строительства на участке бывшего Томского радиотехнического завода. Но в июне 2017 года свою долю в «Эльбрусе» он продал, и затем участвовал в проекте развития данной территории со стороны своего партнера Рината Аминова – на основании доверенности. «Я помогал Аминову как бывший деловой партнер, - сказу суду Павел Романович. И подчеркнул: «Бесплатно».

Подгорный, кстати, вспомнил добрым словом «Томское пиво», когда рассказывал, что именно это предприятие помогло «ДСК «Эльбрус» с проведением газопровода. Павел Романович подтвердил: да, он знал о том, что перспективное развитие территории на ул.Мокрушина согласно Генплану с 2007 года не предусматривало жилой застройки. И признался: «Мы поняли, что с санитарно-защитной зоной ничего сделать нельзя. И в феврале 2018 года Аминов отозвал проект».

- Проект развития территории не мог бы пройти, так как там существовала санитарно-защитная зона «Томская пива», а также санитарно-защитная зона радиотехнического завода, - так сказал суду Подгорный.

Впрочем, Павел Романович допускал и развитие территории по их с Аминовым плану – если бы была сменена зона. Что касается транспортного коллапса в микрорайоне Мокрушинский, то Подгорный не побоялся высказать мысль о том, что и другие районы города загружены не меньше, однако строительство там идет бурными темпами.

Суд удовлетворился показаниями свидетеля обвинения Подгорного. Показания ключевого свидетеля обвинения, его супруги Анны Подгорной – впереди.