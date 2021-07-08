Пусть любовью мир наполнится: сегодня в Томске отмечают День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности - альтернатива зарубежному Дню святого Валентина. Его символом выбрана глазастая ромашка. Сегодня принято дарить любимым ромашковые букеты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Праздник святых благоверных Петра и Февронии Муромских отмечается в России 8 июля как День семьи, любви и верности и альтернатива зарубежному Дню святого Валентина. Его символом выбрана глазастая ромашка. Сегодня принято дарить любимым ромашковые букеты и открытки с изображением распространенного у нас полевого цветка (по аналогии с «валентинками» они получили название «февроньки»), собираться в кругу семьи на чаепития.

Большие культмассовые мероприятия из-за пандемии коронавируса пока под запретом, однако бракосочетания и награждение лучших семей медалями «За любовь и верность» в Томской области состоятся. О том, как это будет происходить, о росте числа новых семейных пар, рождаемости и семьях-«долгожителях» мы сейчас расскажем.

«С милым мужем и зима – не стужа»

Сегодняшний четверг – особенный день для 14 пар томичей: они официально зарегистрируют свои отношения, назовут друг друга мужем и женой.

– Праздники, в которые вся страна почитает важность взаимной любви мужчины и женщины, очень популярны для свадеб, – отмечает Юлия Гетманенко, начальник областного департамента ЗАГС. – Особенно это касается Дня Петра и Февронии.

Впрочем, из года в год не менее востребованы для свадеб «околопраздничные» даты. Так, 5 и 6 июля была зарегистрирована 141 новая семья. Наибольшее число молодых людей поженилось в Томске – свой союз скрепили баком 105 пар молодоженов. Их регистрация проводилась не только в центральном ЗАГСе на пр. Ленина: традиционной площадкой для этого несколько лет назад стал Дом приемов Томской области, который находится в красивом старинном здании бывшей усадьбы купца Грацианова. 6 июля в нем сочетались браком 18 пар.

По данным Томскстата, в регионе девушки 18-24 лет чаще вступают в брак, чем юноши того же возраста: 29,5% против 19,6% соответственно. В прошлом году наибольшее число зарегистрированных браков пришлось на молодых людей обоего пола в возрасте 25-34 лет – среди них 2 467 женщин (41,2%) и 2 790 мужчин (46,6%). После 35 лет в 2020-м в брак вступили 1 709 женщин и 2 012 мужчин (28,5% и 33,6%).

День семьи, любви и верности очень популярен для свадеб в старинном, но вечно юном Томске. Фото: Виктория Стеблова

«Изба мала, да детьми весела»

На первый взгляд, в нашем регионе женятся активно. Что говорит статистика? В прошедшем году на территории Томской области было зарегистрировано 5 989 браков. В январе-апреле 2021 года томичи и томички действительно заключили больше семейных союзов, чем годом ранее: 1 553 против 1 496. Увы, за то же время увеличилось и число разводов: в январе-апреле этого года их зарегистрировано 1 455 (в аналогичный период 2020-го – 1 089).

Многие убеждены, что полноценная семья немыслима без детей. Как утверждают эксперты, демографическая ситуация в Томской области вот уже несколько лет держит курс на стабилизацию. Согласно статистическим данным, за январь-апрель 2021 года в регионе родилось 3 029 детей. И никакой коронавирус не стал препятствием для их появления на свет.

В 2020-м было зарегистрировано 9 928 новорожденных: на каждые 100 девочек пришлось 110 мальчиков. Больше всего ребятишек родилось у матерей в возрасте от 30 до 34 лет – это 3 024 ребенка, или 30,5% от общего числа малышей. Зафиксировано 136 родов с двойнями (1,4% от общего количества родов), с тройнями – четыре. «Это не предел!», – обнадеживают медики.

Согласно статистическим данным, за январь-апрель 2021 года в регионе родилось 3 029 детей. Фото: архив КП

«Семья вместе – душа на месте»

Сегодня, 8 июля, лучшие семьи «со стажем» получат заслуженные государственные награды – медали «За любовь и верность», учрежденные в России 13 лет назад в честь Года семьи. В 2021-м их удостоены 66 супружеских пар из Томской области, которые вместе свыше четверти века. С 2008 года медалью «За любовь и верность» отмечены 797 томских семей, включая награждаемых нынче.

Как сообщает областной департамент по вопросам семьи и детей, на данный момент дольше остальных – 69 лет – состоят в браке супруги Третьяковы из Каргасокского района, а также томичи Ануфриевы. 11 награждаемых пар отметили бриллиантовую свадьбу, 19 семей дружно прожили вместе 50 и более лет.

Все они уважаемые обществом люди, среди которых есть сотрудники вузов, ветераны промышленности и сельского хозяйства, основатели династий педагогов и медиков. В семьях поддерживаются разнообразные общие увлечения, например, фехтование, скандинавская ходьба, рыбалка, резьба по дереву, изучение иностранных языков.

– Каждая семья из числа награждаемых служит примером крепких семейных устоев и активной жизненной позиции. Вручение медалей – отличная возможность поздравить супругов с праздником, пожелать им долгих лет счастливой жизни, – отметила Маргарита Шапарева, начальник департамента по вопросам семьи и детей.

Она уточнила, что в 2021 году, учитывая эпидобстановку, торжественное награждение семей организовано в индивидуальном порядке и пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических профилактических требований.

Мы присоединяемся к поздравлениям семейным парам, которым сегодня вручат награды. Возвращаясь ко Дню любви, семьи и верности, хочется пожелать всем томичам семейного счастья и достойного уровня жизни. Тогда и детей в регионе будет рождаться больше!