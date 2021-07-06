«Дыши, доча, дыши!»: томич спас тонущую девочку во время отдыха на берегу реки

60-летний томич погиб, пытаясь спасти свою внучку. Фото: Ксения Высотина

В Томском районе вблизи села Тахтамышево 4 июля 2021 года произошла трагедия на пляже. 60-летний мужчина, пытаясь спасти тонувшую девочку, сам не смог выбраться и утонул. Свидетели ЧП и МЧС рассказали журналисту КП-Томск, что произошло в тот день на пляже и как удалось спасти девочку.

В минувшее воскресенье на берегу Томи отдыхала семейная пара с двумя внучками, которые и не подозревали, что выезд на природу закончится трагедией.

- Во время купания 8 - летняя девочка начала тонуть. 60-летний дедушка бросился на помощь, вытолкнул ребенка из быстрого течения ближе к берегу, но сам, к сожалению, выбраться уже не смог, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Недалеко от места происшествия, отдыхал 38-летний томич Олим Акпаров со своей женой, который не сразу понял, что происходит.

- Люди в стороне стали кричать: «Помогите, помогите!», - рассказывает Олим. – Я сначала подумал – играются. А потом смотрю, что-то по реке плывет в нашу сторону. Следом бежит мужчина, он проплыл немного, метров 20-30, и назад вернулся. Я тогда подумал, что точно играют. Но крики о помощи продолжались, тогда я понял, что плывет в воде человек. Вернее, его несет течением. Жена моя очень испугалась, когда я побежал в реку спасать, но я понимал, что больше никто не поможет.

Олим признался,что он плохо плавает и ему было очень страшно, поэтому решил воспользоваться способом из детства. Мужчина привязал к себе пластиковые бутылки с воздухом и поплыл к тонущему человеку.

- Когда подплыл и перевернул лицом к себе, увидел, что это была маленькая девочка, - продолжает Олим Акпаров. – Губы и лицо у нее были синие, она не дышала, живот вздулся. Испугался – было страшно видеть ее в таком состоянии. Придерживая ей голову, потащил к берегу. В это время жена уже звонила в скорую. На берегу я перевернул девочку на бок, пытался оказать первую помощь. Я никогда этого не делал, все происходило как-то машинально. Кричал ей: «Дыши, доча, дыши!». Она ж совсем ребенок, одного возраста практически с моим племянником.

Олим Акпаров Фото: ГУ МЧС по Томской области

Олим вспоминает, что только через пару минут из ребенка стала выходить вода и появилось слабое дыхание. К моменту приезда скорой девочка уже пришла в сознание.

В настоящий момент девочка находится в областной детской больнице. Ее состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Олим рассказал "КП-Томск", что сегодня собирается навестить маленькую спасенную томичку.