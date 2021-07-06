«Двушка» за пять лет: Томская область на 14-м месте в рейтинге регионов по доступности жилья

Аналитики посчитали, сколько лет семье с одним ребенком и средней зарплатой требуется копить на квартиру. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для российских семей проблема приобретения собственного жилья не теряет актуальности. В 2020 году, на фоне коронакризиса и в немалой степени под влиянием льготной ипотеки, ситуация осложнилась: цены на квартиры поднялись практически во всех субъектах Федерации, хотя и неравномерно.

Не все семьи по разным причинам могут использовать возможности банковских программ для решения своего жилищного вопроса, поэтому вынуждены копить деньги на квартиру. Эксперты РИА Новости подготовили новый, уже шестой рейтинг регионов по доступности приобретения жилья за счет собственных средств семьи.

Томская область заняла в списке вполне достойное 14-е место среди 82 обследованных субъектов РФ. Понятно, что статистические выкладки не отражают реальную ситуацию в каждой конкретной семье. Но общее представление об уровне благосостояния дают.

Если экономить на всем

Для подготовки рейтинга эксперты посчитали, за какое время семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой в каждом регионе сможет накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. метров, не используя средства банка.

При этом семья должна откладывать максимально возможный свободный остаток денежных средств после совершения всех необходимых трат (прожиточный минимум в регионе) при средней зарплате уровня 2020 года (без НДФЛ), используя накопленные депозиты на 1 апреля 2021-го. Для оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в I квартале текущего года.

По итогам 2020 года потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком в большинстве регионов стала ниже, констатируют аналитики. Минимально возможный срок, за который можно накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с предыдущим рейтингом вырос в 46 субъектах.

В первую пятерку списка вошли представители северных регионов России. Здесь относительно низкие цены на жилье и традиционно высокие уровни зарплат потенциально увеличивают возможности семей накопить деньги на квартиру.

Средний показатель накопления по России, по данным РИА Новости, в I квартале 2021-го составил 4,7 лет (в первом квартале 2020 года – 4,6 лет). Стоимость квартиры из двух комнат на вторичном рынке эксперты оценили в 3,7 млн руб.

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область: там семьям с одним ребенком нужно немногим менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру. Еще в девяти субъектах потенциальный срок для накопления на типовую квартиру ниже, чем в среднем по России.

В группу, замыкающую рейтинг, входят представители южных регионов и Северного Кавказа. Последнюю строчку занимает Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти 16 лет на то, чтобы накопить на стандартную «двушку». Добавим, что чуть более 15 лет придется копить семьям с одним ребенком, проживающим в Кабардино-Балкарии, 14 лет – в Крыму, по 13,5 лет – в Чечне и Алтайском крае.

Томская область, как сказано выше, оказалась на 14-м месте. На начало 2021 года средней семье с ребенком понадобится минимум пять лет, чтобы накопить на скромную двухкомнатную квартиру. Стоимость ее на вторичном рынке оценивалась в 3,1 млн руб.

Что касается других сибирских регионов, десятку лидеров рейтинга по доступности приобретения жилья замыкает Кемеровская область со сроком накопления 4,5 лет и стоимостью «двушки» 3,4 млн руб. На 13-м месте жители Красноярского края; Новосибирская область находится на 54-й строчке (восемь лет и 3,8 млн руб.).

Стоимость жилья оценивали на основе данных Росстата о средних ценах на вторичном рынке в I квартале 2021-го. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не все прогнозы сбудутся

По мнению экспертов РИА Новости, увеличение срока накопления на собственную квартиру можно объяснить бурным ростом цен на квартиры. По итогам I квартала 2021 года цена квадратного метра на типовое жилье на вторичном рынке в среднем по России выросла на 11%. В региональном разрезе единой динамики не наблюдается, хотя в подавляющем большинстве регионов цены увеличились.

Резкий всплеск зафиксирован в Москве, где средняя цена за типовой «квадрат» на вторичке выросла более чем на 40%. Кроме того, еще в 74 субъектах цены на жилье показали рост. Снижение наблюдается только в четырех регионах России, еще в двух они не изменились.

Как ранее сообщалось, цены на жилье в Томской области на первичном рынке в I квартале 2021 года в сравнении с IV кварталом 2020-го выросли на 4,1%. На вторичном рынке стоимость квартир увеличились на 5,5%, информировал Томскстат. Средняя цена одного жилого «квадрата» составила на тот период 64 134 руб. и 59 531 руб. соответственно.

Некоторые эксперты прогнозируют, что до конца нынешнего года цены на недвижимость в стране вырастут еще на 8-10%. По другим оценкам, с середины лета темпы роста стоимости квартир существенно затормозятся.

На это могут повлиять несколько факторов: традиционное для летнего сезона снижение спроса; выход на рынок новых игроков и, как следствие, увеличение предложения и конкуренции за покупателя; дополнительные преференции для участников строительного рынка. Однако это лишь прогнозы, которые реальность порой опровергает весьма неожиданным образом.