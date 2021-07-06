Томские депутаты, мама-блогер и выпускница ТГУ - кого партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму

В общефедеральной части партийного списка присутствуют всего две фигуры - основатель и лидер партии Алексей Нечаев и его советник, народный мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Всего для участия в избирательной компании на федеральном уровне были выдвинуты 239 кандидатов по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам. В общефедеральной части партийного списка присутствуют всего две фигуры - основатель и лидер партии Алексей Нечаев и его советник, народный мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Новые люди – для Томска

В Томской области от партии «Новые люди» на выборах в Госдуму будут баллотироваться четверо кандидатов.

Список партии по региональной группе №29 (Томская и Омская области) возглавил действующий депутат томской городской думы Максим Вдовин. В списке также присутствует его коллега по депутатскому корпусу Александр Цин-Дэ-Шань и томичка Кристина Буторина – одна из матерей, принимавших участие во встрече с Сарданой Авксентьевой.

Депутат Александр Цин-Дэ-Шань стал также кандидатом от Новых людей по Томскому одномандатному избирательному округу. По Обскому округу партией выдвинута Ксения Старикова, закончившая Томский госуниверситет.

Томичка Кристина Буторина.

Вернуть чиновников из «космоса»

Опыт прошлого года помог Новым людям открыть отделения более чем в 75 регионах и создать более 600 избирательных штабов в разных городах. По словам Алексея Нечаева, у партии сегодня по всей стране имеются десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне. Это, в свою очередь, поможет Новым людям вернуть равноправный диалог между жителями российских регионов и властью.

- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей и дворцов. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу, - выступала Сардана Авксентьева перед участниками съезда. - У нас с вами получится оправдать доверие людей!»

Справка КП:

Как и в минувшем году, партия «Новые люди» будет участвовать в региональных избирательных кампаниях. Кандидаты от Новых людей примут участие в более чем 30 региональных кампаний, в том числе – двух губернаторских (в Хабаровском крае и в Ульяновской области).

В прошлом году Новые люди прошли в законодательные собрания четырех областей – Калужской, Рязанской, Костромской и Новосибирской со средним результатом в 5-8% голосов. Рекорд бирюзовая партия поставила в Томске: на выборах в городскую думу Новые люди набрали более 15% голосов. Как результат, партия получила право без сбора подписей выдвигать своих кандидатов не только в региональный парламент Томской области, но и в Государственную думу.