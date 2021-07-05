Коронавирус в Томске, актуальные новости 5 июля 2021 года: выздоровели 10, заболели 62 жителя региона

В связи со сложной эпидемической обстановкой региональный оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии респираторного госпиталя на базе больницы скорой медицинской помощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 5 июля в Томской области общее число заболевших составило 34 504 человека. За сутки было выявлено 62 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 10 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 735, число умерших – 476.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 17,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,97.

В коечном фонде свободно 17,4 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95. Скриншот с сайта: yandex.ru/covid19/stat

В связи со сложной эпидемической обстановкой региональный оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии респираторного госпиталя на базе больницы скорой медицинской помощи Томска, сообщается на странице оперштаба в соцсети ВКонтакте.

По словам Алены Левко, вице-губернатора по социальной политике, заместителя руководителя оперштаба, в регионе продолжается подготовка к ситуации, которая сейчас сложилась в других регионах страны.

- Мы внимательно следим за особенностями течения заболевания COVID-19, которые уже проявились в центральной России – во многих случаях для эффективного лечения необходима кислородная поддержка высокопоточной оксигенотерапией, которая может быть осуществлена только в условиях палат интенсивной терапии и реанимации. Такие возможности и большой опыт работы есть у врачей больницы скорой медицинской помощи уже сейчас, - в частности, сказала Левко, добавив: развернутый во Дворце спорта госпиталь помог сохранить плановую помощь пациентам другими медучреждениями региона.

Больница скорой медицинской помощи заработает в режиме респираторного госпиталя с 6 июля. Он рассчитан на 180 коек, в том числе реанимационных. Медпомощь будет оказываться пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля. Плановую помощь по данным профилям возьмет на себя ОКБ.

Как отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, сейчас формируется резервный список организаций для открытия в них респираторных госпиталей в случае необходимости. На сегодняшний день в регионе развернуто 1584 койки, 275 из них свободны.