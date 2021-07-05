Замруководителя оперштаба рассказала о ситуации с коронавирусом в Томской области

На сегодняшний день в Томской области уже развернуто 1584 койки, 275 из которых свободны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Замгубернатора по социальной политике и заместитель руководителя оперштаба Алена Левко рассказала, что регион продолжает готовиться к ситуации, сложившейся в центральных регионах страны. Об этом сообщает облздрав в своем telegram-канале.

- Мы видим, что в столице развернуто в два раза больше коек, чем осенью. Также внимательно следим за особенностями течения заболевания COVID-19, которые уже проявились в центральной России – во многих случаях для эффективного лечения необходима кислородная поддержка высокопоточной оксигенотерапии, которая может быть осуществлена только в условиях палат интенсивной терапии и реанимации. Такие возможности и большой опыт работы есть у врачей больницы скорой медицинской помощи уже сейчас, - прокомментировала Левко.

Также она добавила, что развернутый во Дворце спорта ковидарий помог сохранить оказание плановой помощи другими медучреждениям в регионе.

Сегодня также стало известно, что Больница скорой медицинской помощи вновь открывает респираторный госпиталь. Ковидарий начнет работать уже с 6 июля.

- Госпиталь будет рассчитан на 180 коек, в числе которых реанимационные. На базе больницы есть все необходимое оборудование, включая компьютерный томограф, аппараты ИВЛ, 100% коечного фонда будет обеспечено кислородом, - прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Уточняется, что медицинская помощь в БСМП будет оказываться пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 терапевтического, травматологического и нейрохирургического профиля. А плановая помощь пациентам по этим профилям будет оказываться в ОКБ.

Дмитриев отметил, что формируется резервный список организаций для открытия в них ковидных госпиталей в случае необходимости.

Напомним, что 28 июня в томском Дворце спорта открылся ковидарий на 265 коек. Помимо этого, респираторные госпитали продолжают работать в МСЧ №2, в горбольнице №3, в ОКБ, в Томской районной больнице, в детской инфекционной больнице им. Сибирцева, а также СибФНКЦ в Северске. На сегодняшний день в Томской области уже развернуто 1584 койки, 275 из которых свободны.