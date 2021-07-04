На продавца надейся, но права свои знай: томичам – о возврате товаров в магазин

Закон «О защите прав потребителей» говорит о том, что покупатель может вернуть не подошедшую одежду в течение 14 дней, если товар без брака разонравился, не подошел по размеру, расцветке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Никто не застрахован от ошибочных действий. Тем более если говорить о каждом из нас как о потенциальном покупателе. Есть люди, которых хлебом не корми, а дай пройтись по магазинам той же одежды. Сколько известно промахов с размером, расцветкой, посадкой по фигуре – не счесть. Что делать, когда вы только дома обнаружили незамеченные во время магазинной примерки несоответствия? В этом лучше всех осведомлены специалисты Роскачества и Роспотребнадзора.

Товар могут взять обратно. Но могут не взять

Закон «О защите прав потребителей» говорит о том, что покупатель может вернуть не подошедшую одежду в течение 14 дней, если товар без брака разонравился, не подошел по размеру, расцветке. Бракованную вещь вернуть тоже можно в течение гарантийного срока, установленного производителем или продавцом. Однако не надо обольщаться и думать, что, если вы успели за несколько дней насажать на ткань платья невыводимых пятен или сделали затяжку на синтетической кофточке, вам пойдут навстречу и заберут товар обратно в магазин.

Что не возьмут точно? Нельзя вернуть на прилавок чулки, колготки, носки и нижнее белье. Их можно сдать только в том случае, если обнаружились дефекты и было доказано, что они возникли не по вине покупателя, а являются фабричным браком или недостатком модели.

– Условия возврата одежды достаточно демократичны по отношению к потребителям. Но покупателю могут отказать в возврате, если вещь потеряла товарный вид – на ней отсутствуют ярлыки или есть недостатки, возникшие в результате длительной носки, – говорит Владимир Тарачев, начальник отдела АНО «Роскачество» по защите прав потребителей. – Даже если все в порядке, продавец сначала предложит обменять неподходящую вещь на аналогичную другого размера или фасона. Если покупателю ничего не подойдет, у него обязаны принять товар и отдать уплаченные деньги.

Продавец предложит обменять неподходящую вещь на аналогичную другого размера или фасона. Фото: Архив "КП"

В Роспотребнадзоре добавили, что ФЗ «О защите прав потребителей» обязывает владельцев торговых точек принимать и обменивать товар, если он не требует ремонта и замены на функционально полноценный. Кроме чулок и носков, возврату не подлежит еще целый список товаров и изделий, где значатся парфюмерия, косметика; изделия из материалов, относящихся к нетканому типу (тесьма, различные ленты, украшения, кружева); провода, кабели и шнуры; линолеум, ковролин и другие материалы подобного типа; трикотаж; посуда, пластиковые коробки для еды и иные схожего назначения товары; стиральные порошки, мыло.

– Важно знать, что выявить правоту чей-либо стороны, если каждый настаивает на своей позиции, призвана экспертиза, – подчеркивают специалисты. – Еще один нюанс: права продавца при возврате товара будут надежно защищены, если клиент на момент покупки изделия был информирован о том, что у приобретаемой вещи есть недостатки (те, что дали повод ее вернуть). Доказательствами могут быть записи в чеке, в прилагаемых к изделию документах. Иногда имеет значение тип торговой точки, где была куплена вещь. В судебной практике есть случаи, когда клиент был признан информированным о недостатках товара лишь потому, что приобрел его в комиссионном магазине. И потому отказ продавца возвращать деньги за изделие признали правомерным.

Во многих магазинах из суммы к возврату высчитывают так называемую комиссию. Сколько именно, нужно уточнять в торговой точке.

Экспертиза – за счет заведения?

Основной спорный момент в случае возврата товара – факт признания недостатков. Как уже сказано выше, для этого нередко требуется экспертиза. Оплачивать ее должен продавец – он ведь сомневается, что потребитель прав. Если результаты проверки покупателя не устроят, он имеет право оспорить их через суд, приводя выводы других специалистов по исследованию товара.

Эксперты продавца выявили, что изделие испортил сам покупатель? Тогда последнему придется оплачивать расходы, которые могут включать издержки по доставке товара на место экспертизы. Причем их размер может превышать цену изделия. Юристы рекомендуют гражданам задействовать экспертизу в случае исключительной уверенности в своей правоте.

Поменять вещь на аналогичную можно уже в день обращения покупателя в магазин с претензией. Фото Дмитрия Коротаева.

В каких случаях деньги возвращаются клиенту? Во-первых, когда изделие ненадлежащего качества, и при этом продавец согласен, что существенные недостатки товара возникли не по вине покупателя.

Во-вторых, если вещь не функциональна и экспертизой установлено, что такая ситуация возникла в силу действий продавца.

Возможно, на сторону покупателя встанет суд. Иногда, даже если экспертиза не в пользу клиента магазина, судья приходит к выводу, что неправ именно продавец.

Как вернуть некачественную вещь в магазин

Обнаружили дефект в приобретенной одежде? Не пытайтесь устранить его самостоятельно: покупку могут не принять назад. Если дефект очевиден, только когда вещь надета на вас, сделайте фотографию или видеозапись, чтобы подтвердить свои слова в магазине. Вернуть бракованную вещь можно без ярлыков и бирок.

– По закону вы можете предъявить одно из следующих требований: заменить вещь, уменьшить цену соразмерно дефекту, безвозмездно устранить недостаток или вернуть деньги. Если у вас возникли убытки, можно также требовать компенсацию ущерба, нанесенного покупкой вещи с дефектом. Право выбора варианта за покупателем, – комментирует Владимир Тарачев.

Если вы хотите поменять вещь на аналогичную, сделать это можно уже в день обращения.

Продавец выразил сомнения в причинах дефекта? Срок замены вещи может быть продлен до 20 дней.

Деньги пострадавшему покупателю продавцы товара вернут наличными или на банковскую карту. Фото: kaluganews.com

Хотите вернуть деньги? Предприятие торговли должно сделать это в случае положительного решения в течение 10 дней.

Деньги вернут наличными или на банковскую карту в зависимости от того, каким образом совершалась покупка. Можно изменить способ выплаты, но это надо сразу указать в заявлении.