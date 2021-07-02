Партия «Новые люди» готовит к работе будущих депутатов.

Предприниматели и общественные деятели, соцработники и блогеры, не на словах знакомые с местными проблемами и имеющие за своими плечами опыт их решения на местном уровне – именно такие люди собрались 30 июня на очередной семинар партии «Новые люди». Цель таких мероприятий – подготовить настоящих профессионалов, которые будут отстаивать права и интересы томичей на всех уровнях власти.

Готовимся в политики

Перед будущими депутатами (областной или Государственной думы, кто знает?) выступили депутаты действующие – Александр Цин-Дэ-Шань и Екатерина Родионова. Они рассказали участникам семинара об особенностях работы с обращениями граждан и о том, как справляться с задачами, которые на первый взгляд кажутся нерешаемыми.

– На семинаре собрались абсолютно разные люди, которые видят проблемы города и региона и могут работать с ними. С одной стороны – это молодые люди с креативным видением ситуации, с другой – опытные предприниматели из районов области, которые уже знают «узкие места» и предлагают апробированные решения, – позже делилась своими впечатлениями Екатерина Радионова.

Чтобы закрепить полученные знания, в программе семинара была и специальная ролевая игра. Разделившись на группы, участники выстраивали алгоритмы работы с «обращениями». С их тематикой организаторам фантазировать не пришлось: неразвитая инфраструктура, плохие дороги, газификация, экологические проблемы, некачественная градостроительная политика, – все, с чем сталкиваются в повседневной жизни томичи. Решать каждую из проблем народный избранник должен системно, выстраивая диалог со всеми возможными общественными институтами.

– Депутату нужно уметь подходить к работе системно, комплексно. Сейчас в общественном поле много участников – от жителей до общественных организаций, от органов местного самоуправления до СМИ и прокуратуры. Со всеми следует налаживать и вести диалог, – наставляла участников семинара Радионова.

Взглянуть по-новому надо суметь!

Серьезная подготовительная работа, которую ведут Новые люди в преддверии выборов, не остается незамеченной ни жителями региона, ни общественными деятелями, ни экспертами, в том числе федеральными.

Ранее посетивший Томск президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с порталом ТВ2 оценил политический расклад накануне выборов. Из всех оппозиционных сил города он особо выделил Новых людей:

– Я вижу у них драйв, энергию, которой не хватало и не хватает партиям, уже по двадцать и более лет играющим на политическом поле. Партия использует часто смену оптики – взгляд на старые темы под другим углом – и это привлекает, – отметил политолог.

Напомнил он и об успехе партии «Новые люди» на выборах депутатов томской гордумы в прошлом году (тогда партия получила два депутатских мандата с результатом в 15% голосов избирателей).

– Почему бы не повторить этот опыт на выборах в областное собрание и даже в Госдуму? Мне кажется, что все шансы на это есть!

Справка КП: «Новые люди», не считая участников думской кампании, в этом году планируют выдвинуть более 700 кандидатов на региональных выборах в 34 субъектах РФ. В 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам, получив льготу на участие в выборах в Государственную думу 2021 года без сбора подписей.