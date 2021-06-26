Ход конем: пятилетний шахматист из Томска получил разряд после видеообращения к министру спорта

23 июня юный томич наконец-то получил заслуженную награду. Фото: YouTube -канал «После трех не поздно»

История борьбы за свой заслуженный третий юношеский разряд по шахматам началась у Димы Крымского и его родителей в феврале. Мальчик выполнил норматив, однако по правилам разряд ему могли присудить только с семи лет. Юный томич записал видеообращение к министру спорта РФ – и награда нашла своего героя.

С чего все началось

Диме Крымскому всего пять, однако он уже участвует в шахматных турнирах и зарабатывает награды. Так, на первенстве Томской области среди мальчиков и девочек до 9 лет Дима выполнил норматив третьего юношеского разряда. Однако ему вручили только грамоту.

– Норматив спортивного разряда выполнил Крымский Дмитрий, но в силу возраста, спортивный разряд не может быть присвоен, – такая строчка есть в опубликованном сообщении федерации шахмат Томской области.

По правилам третий юношеский разряд вручается с семи лет. Но Дима Крымский в свои пять заслужил награду ничуть не меньше: мальчик выиграл четыре из семи партий на областном чемпионате – этого достаточно для получения разряда.

– Уважаемый министр спорта! Я в выходные дни участвовал в чемпионате по шахматам, я там выиграл четыре партии из семи. Мне дали грамоту, но третий юношеский разряд не дали. Я считаю, что это несправедливо, – сказал Дима в своем видеообращении к министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Согласно правилам, третий юношеский разряд можно вручать только с семи лет. Фото: pixabay.com

Реакция властей и общественности

Ответ не заставил себя долго ждать. «К великому сожалению, это действительно на месте неправильно был истолкован регламент присвоения третьего юношеского разряда. Норматив он выполнил, и нет никаких сомнений, что ему этот разряд будет присвоен», – заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Глава управления физической культуры и спорта мэрии Томска Андрей Белоусов сообщал ТАСС, что Дима действительно получит награду.

– Это политическое решение в интересах ребенка, так как его допустили до соревнований, не прописав ограничений в возрасте участия, а это должна была сделать Федерация шахмат Томской области. Поэтому в интересах ребенка я принял такое решение, – сказал он.

История получила широкую огласку в соцсетях и СМИ, однако свою заслуженную награду мальчик забрал только недавно – 23 июня. Долгожданное удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам ему вручил и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

– Здесь налицо пробел в правовом аспекте. К сожалению, не единичен случай, когда дети до 7 лет не могут получить заслуженные разряды. Надеюсь, что внимание к теме позволит снять вопрос раз и навсегда – на федеральном уровне будут внесены изменения в возрастные ограничения при присвоении спортивных разрядов, – сказал и. о. мэра.

Также он добавил, что городские власти планируют выйти с такой инициативой. По его словам, изменения в законодательстве будут справедливы по отношению к юным спортсменам и дадут им дополнительный стимул для развития.

Внимание общественности и СМИ помогли – томский шахматист все же получил свой разряд. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Нужны ли изменения в правилах

Проблема получения разряда действительно касается не только Димы Крымского, но и всех юных шахматистов, которые не могут получить площадку для развития из-за устаревшего регламента. С правилами не согласен и Сергей Карякин – самый молодой гроссмейстер в истории шахмат.

– Ты, когда побеждаешь и хорошо выступаешь на турнирах, должен чувствовать, что выиграл и получил разряд. Выиграл и получил определенный рейтинг, приглашение на какой-то турнир. И у меня самого так получилось, что свой первый разряд я выиграл в день своего семилетия. И я до сих пор помню, что это был лучший подарок в моей жизни, – приводит его слова «МИР24».

По данным опроса ВЦИОМ, интерес к шахматам среди россиян за последние девять лет вырос на 5%. Так, 54% жителей нашей страны умеют играть в шахматы, при этом 26% из них занимаются этим регулярно.

Также более половины опрошенных – 57% – заявили, что хотели бы, чтобы их дети осваивали шахматы. Они видят в этом пользу для развития мышления ребенка, ума и интеллекта. Так что пересмотреть правила в детских шахматах стоит хотя бы потому, что это действительно актуально для жителей России.