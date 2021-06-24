Грузовик с арбузами перевернулся на трассе под Томском

Арбузы разбились и разлетелись по всей проезжей части в результате опрокидывания фуры. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

30-летний водитель фуры, перевозивший арбузы, не справился с управлением – в результате грузовик перевернулся. ДТП произошло на 116-ом км трассы Р-255 под Томском. Сам дальнобойщик не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительным данным, водитель-мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем марки Renault Premium грузовой седельный тягач, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства по ходу движения в левый кювет, – говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло около 15:25 по местному времени на подъезде к Томску. Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.

УМВД по Томской области также просит помощи очевидцев. Если вы стали свидетелем данного ДТП, обратитесь по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб. 217, или позвоните по номеру телефона: 8 (3822) 795-305.