Томичам на заметку: Роскачество назвало эффективные средства от комаров

Результаты показали, что у каждого из исследованных товаров обнаружен тот или иной недостаток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето - прекрасная пора для отдыха на природе или даче. Но кровожадные комары портят все удовольствие. Они беспощадны, но против них тоже есть способы борьбы.

Есть теория, что комары особенно любят «сладкую кровь». Однако комаров на самом деле привлекает запах пота и температуры тела.

Необходимо носить как можно более длинную закрытую одежду и обрабатывать непокрытые участки вашей кожи репеллентами (вещество, отталкивающее комаров). Они содержат химические соединения, обладающие эффектом сдерживания комаров. Но при выборе средства от этих насекомых всегда возникает много вопросов. Какое эффективнее? Какое безопаснее?

Роскачество исследовало репелленты-спреи 20 торговых марок, которые предназначены для защиты от комаров. Результаты показали, что у каждого из исследованных товаров обнаружены недостатки. Например, производители добавляют меньше действующего вещества, чем заявлено в маркировке. Да и время действия средств тоже отличается от заявленного, а некоторые средства и вовсе могут вызывать раздражение кожи.

Лучшим репеллентом признали средство «Дэта», в первую пятерку рейтинга также вошли «Тайга», Drago family, «OFF!» и «Help». Их эффективность в борьбе с комарами составила от 93% до 100%.

Чем травят комаров?

Эффективность средств зависит от состава и концентрации действующих компонентов. Основными компонентами могут быть: ДЭТА, ИР3535 или IR3535, Диметилфталат.

Наиболее сильным веществом считается ДЭТА, но оно также признано самым токсичным.

От концентрации зависит время действия и направленность средства. Например, если ДЭТА в составе 30-50%, такое средство может быть эффективно не только от комаров, но и от клещей.

- Если на этикетке имеется указание, что средство не только от насекомых, но и от клещей, сразу обращайте внимание на концентрацию. ДЭТА в таком средстве должно быть не меньше 30%, а лучше 50%, иначе спрей будет бесполезным. На кожу такое средство наносить нельзя - только на одежду, - рассказал руководитель разработки ООО «Лабтех» Юрий Афанасьев.

Наименее токсично вещество ИР3535. Именно его обычно используют для производства репеллентных средств для малышей, для беременных и кормящих женщин.

Обман на этикетках

Средства от комаров «Argus», Mosquitall, Nadzor и Super BAT набрали менее 2,5 баллов в рейтинге из-за времени воздействия на коже и низкой эффективности защиты.

У 7 торговых марок, исследованных специалистами, дозировка ДЭТА была меньше заявленной в маркировке. Это репелленты марок «Абсолют», «Таежа», Argus, CRUSH, Go Out, Nadzor и Super BAT.

У последнего этикетка обещает 20% ДЭТА, а по факту концентрация в 6 раз меньше - 3%. В результате Super BAT действует менее часа, хотя этикетка обещает защиту до 4-х часов. А вот производитель Nadzor разбавил ДЭТА дешевым диметилфталатом и не указал этого в маркировке. ДЭТА у спрея оказалось в 4 раза меньше заявленного (всего 4,5%), а вот незаявленного диметилфталата - 6,7%.

Насколько безопасны средства от комаров

Большинство средств от комаров относительно безопасны и не вызывают симптомов интоксикации и аллергии.

Однако использование продукции 7 торговых марок может привести к раздражению кожи. Несоответствие нормативам Единых санитарных требований выявлено у спрея «Абсолют», «Тайга», Gardex, «Таежа», «OFF!», «Лютоня», Drago family. Самый высокий уровень раздражения зафиксирован у продукции «Таежа».

Важно соблюдать инструкции по применению. Если указано, что средство можно использовать только на одежде, то не допускайте его попадания на кожу. И никогда не брызгайте спреем в глаза, в нос и рот, ведь у большинства средств высокое раздражающее действие на слизистые.

Эффективные средства от комаров

Как показало исследование Роскачества, средства от комаров «Абсолют», «Дэта», «Таежа», Help, и Drago family защищают на 100% в течение 3,5-8,5 часов при нанесении на кожу и эффективны 4-5 суток при нанесении на одежду (прочие исследованные средства действуют на коже - менее трех часов, на одежде - менее двух суток).

«Абсолют» стал лидером среди всех исследованных спреев по фактической степени защиты - при нанесении на кожу репеллент защищает 8,5 часов. Однако рейтинг товара снижен за обман в маркировке: на этикетке указано, что средство гарантирует защиту до 12 часов.

При выборе также стоит учесть, что лишь «Дэта» и Help не вызывают раздражения кожи. А вот «Абсолют», «Таежа» и Drago family могут спровоцировать зуд, раздражение.

Как правильно выбрать средство?

1.Смотрите на сроки изготовления и годности. Чем ближе к концу срок годности, тем менее эффективным может быть средство.

- История со снижением эффективности из-за неправильных условий хранения - весьма актуальная. Если ваш репеллент прошлым летом защищал исправно, а нынешним вдруг перестал действовать, хотя срок годности еще не истек, скорей всего, это из-за того, что вы его неправильно хранили, оставляли на солнце или на морозе, - объясняет заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

2.Обращайте внимание на категорию. Репелленты делятся на категории: высшая, первая, вторая и третья. Чем больше время защиты, тем выше категория.

3.Изучите концентрацию действующего вещества. Если концентрация ДЭТА меньше 30% - средство неэффективно от клещей. Средства с меньшей концентрацией активного вещества стоит использовать человеку гиперчувствительному, аллергику, либо ребенку.

Для детей среднего возраста подойдут средства с низким содержанием ДЭТА (<10%). Наиболее эффективными в этой категории оказались Go Out и CRUSH.

Для детей младшего возраста и беременных женщин подходят репелленты с ИР3535 (это вещество менее эффективно, зато обладает низкой токсичностью).

4.В продаже сейчас можно встретить средства от комаров, на этикетках которых написано, что это либо репеллент, либо просто спрей от комаров (без слова «репеллент»). Последние относятся к парфюмерно-косметической продукции, а не к бытовой химии.

Репелленты подлежат государственной регистрации. В составе репеллента указывается, сколько процентов основного действующего вещества оно содержит.

Средства от комаров, спреи, аэрозоли (относятся к парфюмерно-косметической продукции) не проходят строгих испытаний и высокой эффективности от них ждать не стоит. Срок их действия по сравнению с репеллентами недолгий.

Пожалуй, единственное, что может испортить наши вылазки на природу (кроме погоды, конечно) — это комары и мошки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безусловно, сегодня в продаже есть масса репеллентов, спреев, кремов на любой вкус, которые способны защитить от комаров. Однако не все доверяют «химии». К счастью, есть немало народных способов защиты, которые использовали еще наши бабушки.

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