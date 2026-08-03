Туритический потенциал Петербурга представят в городах Сибирского федерального округа

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Когда речь заходит об отпуске в Петербурге, воображение чаще всего рисует стандартный набор: белые ночи, разводные мосты, строгие фасады, гранитные набережные и обязательный минимум в виде всемирно известных музеев. А пляжный отдых по-прежнему прочно ассоциируется с длительными перелётами.

С 4 по 6 августа представители туриндустрии Петербурга продолжат серию рабочих встреч и посетят города Западной Сибири – Томск, Новосибирск и Барнаул, представив стильную концепцию «Северное лето». Серия роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» организована Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро.

ДЕЛОВАЯ МИССИЯ

«Проведение роуд-шоу безусловно способствует укреплению взаимодействия между специалистами туристского рынка в субъектах России и помогает рассказать обо всём многообразии сферы гостеприимства города на Неве. Местные туркомпании в свою очередь получают эксклюзивную возможность по подбору оригинальных предложений для своих клиентов. В Северной столице всегда и всем интересно: развитая инфраструктура, множество экскурсионных маршрутов от аттестованных гидов, театральные и выставочные премьеры, яркий календарь событий и многое другое», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Евгений Панкевич.

Деловая программа предоставит возможность установить крепкие связи для дальнейшего взаимодействия. Ключевым мероприятием станет воркшоп, в ходе которого запланировано индивидуальное общение между представителями региональных туркомпаний и петербургской индустрии гостеприимства.

Формат роуд-шоу подразумевает прямое общение: петербургская делегация приезжает в регион с готовыми предложениями, а местные турагенты получают возможность задать вопросы напрямую принимающей стороне – представителям отелей, музеев, экскурсионных бюро и туроператоров. Такой диалог результативнее рассылки презентаций.

СОВМЕСТИТЬ ДОСУГ И ОТДЫХ

Концепция «Северное лето» позиционирует город на Неве как место, где можно гармонично совместить культурный досуг и отдых на природе. Акцент сделан на привлечении гостей Томска, Новосибирска и Барнаула, которые планируют не только сходить в музеи и театры, но и хотят провести время на природе: пляжный отдых можно органично дополнить посещением объектов Новой туристской географии, а до живописных экотроп добраться из центра менее чем за час.

Начать знакомство с Северной столицей можно уже сейчас – на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru созданы и опубликованы следующие тематические разделы:

– Петербург. Экологический – советы туристам, эко-маршруты, информация об особо охраняемых природных территориях и многое другое;

– Петербург. Пляжный – раздел демонстрирует, как легко можно сочетать посещение музеев с активным времяпровождением на пляже.

Города проведения роуд-шоу выбираются с учётом экспертного мнения участников туристской отрасли Северной столицы. Кроме того, во внимание принимаются такие факторы как численность населения и его мобильность, наличие удобного транспортного сообщения с Петербургом.