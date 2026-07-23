«Всероссийский день поля - 2026»: сибирский форпост агроинноваций

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

С 16 по 18 июля Алтайский край на три дня стал центром аграрной России. Сибирский агропарк в Павловском районе принял главный полевой форум страны «Всероссийский день поля - 2026». Масштабная экспозиция развернулась на площади более 40 гектаров, собрав делегации более чем из 70 регионов России и из-за рубежа. Всего в работе выставки приняли участие около 350 компаний и организаций.

В девятый раз генеральным партнером этого масштабного события выступила компания «ФосАгро», на стенде которой крупнейшая в России сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» представила комплексный подход в питании растений.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Курс на технологический прогресс

Открывая форум, глава Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил за оказанное доверие и возможность провести День российского поля на Алтае. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут в свою очередь подчеркнула, что Сибирский агропарк в этом году демонстрирует настоящий срез технологического прогресса в аграрной сфере:

- Форум «Всероссийский день поля - 2026» - это и профессиональная площадка, и праздник для всех, и возможность увидеть достижения АПК, которыми страна может гордиться, - отметила Оксана Николаевна.

Официальная делегация во главе с Виктором Томенко и Оксаной Лут посетила стенд «ФосАгро», крупнейшего в России производителя фосфорсодержащих удобрений. Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк рассказал о специфике применения минеральных удобрений в текущем агросезоне и о перспективах развития компании в Алтайском крае.

«ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний, которые обеспечивают прямые поставки минеральных удобрений «ФосАгро» аграриям более чем 70 регионов страны. Компания усиливает свое присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке. В 2022 году в составе сети начала работать новая региональная компания «ФосАгро-Сибирь» с офисом в Новосибирске. Региональные офисы действуют также в Барнауле, Красноярске и Уссурийске.

Важным событием для аграриев стало официальное открытие первого за Уралом центра дистрибуции «ФосАгро-Регион» в Новоалтайске.

- Буквально накануне отгружены первые 10 тысяч тонн минеральных удобрений, - рассказал Андрей Вовк. - Уверен, наличие специализированного логистического актива здесь позволит обеспечить заблаговременные закупки и создание межсезонных накоплений для аграриев Сибири и Дальнего Востока.

Развитие инфраструктуры минеральных удобрений - важное условие для сохранения продовольственной безопасности страны, ведь они формируют основу урожаев. Мощность единовременного хранения в центрах дистрибуции «ФосАгро-Регион» уже достигла более 1 миллиона тонн удобрений всех видов, порядка 10% из этого объема приходится на жидкие минеральные удобрения, потребность в которых за Уралом устойчиво растет.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Новая культура минерального питания растений

В рамках деловой программы выставки «ФосАгро-Регион» организовала панельную сессию, посвященную новой культуре минерального питания. Эксперты рассказали о ключевых задачах, которые решают современные аграрии.

- Сегодня у аграриев нет задачи внести больше удобрений - есть задача внести их правильно, чтобы получить максимальный эффект от вложенных средств. Все больше сельхозпроизводителей переходит от выбора марки удобрений к выбору системы питания и интеграции ее в комплекс агротехнологий, включающий обработку почв, работу с семенами, защиту растений, - объяснил Максим Заточный, директор по развитию «ФосАгро-Регион».

Откликаясь на запросы клиентов, «ФосАгро-Регион» развивает комплексный подход. Он включает уже не только поставки минеральных удобрений, но и разработку системы питания индивидуально для каждого поля, сервис агрохимического обследования полей с автоматизированным отбором проб и анализом в собственной агрохимической лаборатории, поставки семян российской селекции с рекомендациями по выбору сортоориентированных систем питания растений.

- Наш ассортимент - свыше 60 марок удобрений - позволяет подобрать эффективную систему питания для решения любых задач сельхозпредприятия. В лидерах по востребованности сегодня классические гранулированные фосфорные удобрения: диаммофоска, аммофос, сульфоаммофос «ФосАгро». Растет популярность жидких и водорастворимых минеральных удобрений, которые технологичны и высокоэффективны, аграрии успешно интегрируют их в свои технологии и получают прибавки урожая, - подчеркнул Максим Заточный.

Увидеть эффективность предлагаемых компанией решений аграрии могли здесь же, на выставке. На своем стенде «ФосАгро-Регион» показала в действии свыше 20 систем питания на шести сельхозкультурах - это настоящий зеленый каталог передовых практик.

А демонстрационные посевы, заложенные совместно с Алтайским аграрным университетом, позволили увидеть системы питания, разработанные непосредственно для местных почвенно-климатических условий, в том числе на новейших сортах, которые проходят госсортоиспытания.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

Аграрии планируют технологии будущего уже сегодня

Для Сибири в целом это лето стало очередной проверкой хозяйств на прочность. Специалисты уверены, что нужно менять систему земледелия с учетом климатических изменений. По словам главного агронома ООО «Дубровское» Сергея Канунникова, грамотное питание помогает растениям противостоять стрессам, что особенно важно сейчас, в условиях жесточайшей засухи: если нет питания, растениям приходится потреблять больше влаги, а ее не хватает.

Игорь Иванов, генеральный директор «Агролес», старается не пропускать выставки, особенно всероссийского масштаба.

- На Всероссийский день поля я приезжаю каждый год. Общение с коллегами, изучение опыта помогает расти. У нас 6,5 тысячи гектаров в обработке, мы дружим с «ФосАгро-Регион», не первый год покупаем удобрения. Получаем достойные результаты, наше хозяйство передовое. Основная задача, которую нам необходимо решить, - научиться более качественно работать с удобрениями, снизить себестоимость и не просесть в урожаях. То есть нужно более точно работать, - считает Игорь Иванов.

Владимир Папст, учредитель КФХ «Папст», пришел на стенд «ФосАгро-Регион», чтобы узнать о поставках удобрений, а заодно узнал и про семена: они тоже нужны на новый сезон.

- С «ФосАгро-Сибирь» работаю, всем доволен, и разговор получился адресный, предметный. У нас степная зона, мы выращиваем зерновые, масличные, в зависимости от погодных условий урожайность может сильно различаться - от 12 до 50 ц/га. Важно подобрать технологии, чтобы управлять урожаем и получать стабильный результат. Для этого я и приехал на выставку, - поделился Владимир Папст.

Компания «ФосАгро-Регион» подтвердила статус надежного партнера аграриев в сфере минерального питания растений, поделилась передовым опытом с участниками Всероссийского дня поля. Аграрии понимают: планировать технологии будущего необходимо уже сегодня. Это особенно важно для Томской области и других регионов Сибири, где низкое естественное плодородие почв усугубляется климатическими контрастами. Применение научно обоснованных систем удобрения дает возможность сохранять экономическую устойчивость хозяйств.

Фото: Андрей ЛИХОШЕРСТОВ

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